مرقص : نحن على طريق الاستقرار والمطلوب تكثيف الجهود لتحقيقه

رعى وزير الاعلام الدكتور بول رسيتالا ميلاديا في سيدة النجاة في بصاليم بعنوان "ميلاد السلام"، احيته جوقة الرعية بقيادة جنى كرم.

ورحب الاب الحاج موسى بالوزير مرقص ابن بلدة بصاليم، معربا عن تقديره لجهوده وتفانيه في خدمة الوطن إلى جانب رئيس الجمهورية ، مثنيا على دوره في تعزيز الإعلام.

ثم كانت كلمة للوزير مرقص اعرب فيها عن سروره بمشاركته في هذا الرسيتال وقال:"من واجبي أن أكون بينكم الليلة بفرح واندفاع لانني افخر بهذه الرعية وبالكورال والحضور، وكذلك باعلامنا، وتحديدا الاعلام العام، فتلفزيون عاد ليغطي كل المؤتمرات والاحتفالات والمهرجانات التي تعم كل المناطق، وقد بدأ بالنهوض بعد تعيين رئيسة واعضاء مجلس ادارته، وكذلك الوكالة التي هي المصدر الصادق للخبر، اصبحت اليوم تجهيزاتها افضل مما كانت عليه ومنها تستقي الوكالات الخاصة اخبارها، واذاعة لبنان ايضا التي عادت لتقدم أفضل ما لديها على امل ان يشمل التطور كل وسائل الاعلام وخصوصا محطة تيلي لوميير التي زرتها قبل أسبوعين على ان أتابع لاحقا زياراتي لكل ".

وقال :"اتمنى لكم عيد ميلاد مجيدا وسنة طيبة نختتمها في بصاليم، ونستقبل سنة جديدة مليئة بالدفء والسلام والازدهار وايضا بالاستقرار الذي ننتظره ونسعى اليه جميعنا، سواء أكان فخامة الرئيس ام دولة والحكومة، فكلنا نسعى لهذا الاستقرار الذي سيفرح قلوبنا".

واعتبر أنه "لو عدنا عشرة اشهر إلى الوراء لوجدنا أننا اليوم على طريق الاستقرار، وما زال أمامنا الكثير من العمل، الا اننا احرزنا تقدما ولو بخطوات مطّردة ولكن نحو الامام، والمطلوب تكثيف هذه الجهود وتسريع هذه الخطوات حتى تتحقق آمالكم".