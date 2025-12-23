تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مرقص : نحن على طريق الاستقرار والمطلوب تكثيف الجهود لتحقيقه

Lebanon 24
23-12-2025 | 02:55
رعى وزير الاعلام الدكتور بول مرقص رسيتالا ميلاديا في كنيسة سيدة النجاة في بصاليم بعنوان "ميلاد السلام"، احيته جوقة الرعية بقيادة جنى كرم.

 

ورحب الاب الحاج موسى بالوزير مرقص ابن بلدة بصاليم، معربا عن تقديره لجهوده وتفانيه في خدمة الوطن إلى جانب رئيس الجمهورية جوزاف عون، مثنيا على دوره في تعزيز الإعلام.

 

ثم كانت كلمة للوزير مرقص اعرب فيها عن سروره بمشاركته في هذا الرسيتال وقال:"من واجبي أن أكون بينكم الليلة بفرح واندفاع لانني افخر بهذه الرعية وبالكورال والحضور، وكذلك باعلامنا، وتحديدا الاعلام العام، فتلفزيون لبنان عاد ليغطي كل المؤتمرات والاحتفالات والمهرجانات التي تعم كل المناطق، وقد بدأ بالنهوض بعد تعيين رئيسة واعضاء مجلس ادارته، وكذلك الوكالة الوطنية للاعلام التي هي المصدر الصادق للخبر، اصبحت اليوم تجهيزاتها افضل مما كانت عليه ومنها تستقي الوكالات الخاصة اخبارها، واذاعة لبنان ايضا التي عادت لتقدم أفضل ما لديها على امل ان يشمل التطور كل وسائل الاعلام وخصوصا محطة تيلي لوميير التي زرتها قبل أسبوعين على ان أتابع لاحقا زياراتي لكل وسائل الإعلام".

 

وقال :"اتمنى لكم عيد ميلاد مجيدا وسنة طيبة نختتمها في بصاليم، ونستقبل سنة جديدة مليئة بالدفء والسلام والازدهار وايضا بالاستقرار الذي ننتظره ونسعى اليه جميعنا، سواء أكان فخامة الرئيس ام دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة، فكلنا نسعى لهذا الاستقرار الذي سيفرح قلوبنا".

 

واعتبر أنه "لو عدنا عشرة اشهر إلى الوراء لوجدنا أننا اليوم على طريق الاستقرار، وما زال أمامنا الكثير من العمل، الا اننا احرزنا تقدما ولو بخطوات مطّردة ولكن نحو الامام، والمطلوب تكثيف هذه الجهود وتسريع هذه الخطوات حتى تتحقق آمالكم".

مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية: السيسي وستارمر يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي ورئيس مجلس السيادة السوداني يناقشان جهود تحقيق الاستقرار في السودان
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم اليونيفيل: سنبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار حتى نهاية 2026 (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: القاهرة ستواصل جهود تحقيق الاستقرار في السودان لوقف النار
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الوطنية للاعلام

الوكالة الوطنية

وسائل الإعلام

مجلس الوزراء

جوزاف عون

الجمهوري

جمهورية

