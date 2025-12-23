متري ينفي وجود ضمانات أو تطمينات للبنان بعدم قيام الجيش ​الاسرائيلي بتصعيد جديد

نفى وجود ضمانات أو تطمينات للبنان بعدم قيام الجيش الاسرائيلي بتصعيد جديد".

وشدد في حديث إلى "صوت كل "، على أنه "من واجبنا أن نقطع الطريق على أي ذريعة للعدو للاعتداء على لبنان"، لافتا إلى أن "لجنة الميكانيزم سلكت هذا الطريق عبر البحث في كيفية التحقق من مهامه وفق الخطة التنفيذية التي وضعها".



وأشار متري إلى أن "لبنان دخل مرحلة جديدة في التعامل الدولي مع لبنان، ولاسيما على صعيد الجيش"، كاشفا عن "التحضير لزيارة قريبة لقائد الجيش إلى ، ناهيك عن أن موافقة الاميركية على إقامة مؤتمر خاص لدعم الجيش هو دليل أولي على الأقل أن موقف الجيش لم يعد كما كان".



وأضاف:"الولايات المتحدة الاميركية لم تعد تتبنى الاتهامات الاسرائيلية والأحاديث التي راجت عن أن الجيش اللبناني متواطىء وعاجز ومقصر، بل على العكس أدركت أنه على رغم الإمكانات المحدودة يقوم بعمله .