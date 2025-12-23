تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

متري ينفي وجود ضمانات أو تطمينات للبنان بعدم قيام الجيش ​الاسرائيلي بتصعيد جديد

Lebanon 24
23-12-2025 | 03:10
نفى نائب رئيس الحكومة طارق متري وجود ضمانات أو تطمينات للبنان بعدم قيام الجيش  الاسرائيلي بتصعيد جديد".

 وشدد  في حديث إلى "صوت كل لبنان"، على أنه "من واجبنا أن نقطع الطريق على أي ذريعة للعدو للاعتداء على لبنان"، لافتا إلى أن "لجنة الميكانيزم سلكت هذا الطريق عبر البحث في كيفية التحقق من التزام الجيش اللبناني مهامه وفق الخطة التنفيذية التي وضعها".
 

وأشار متري إلى أن "لبنان دخل مرحلة جديدة في التعامل الدولي مع لبنان، ولاسيما على صعيد الجيش"، كاشفا عن "التحضير لزيارة قريبة لقائد الجيش رودولف هيكل إلى واشنطن، ناهيك عن أن موافقة الولايات المتحدة الاميركية على إقامة مؤتمر خاص لدعم الجيش هو دليل أولي على الأقل أن موقف الجيش لم يعد كما كان".
 

وأضاف:"الولايات المتحدة الاميركية لم تعد تتبنى الاتهامات الاسرائيلية والأحاديث التي راجت عن أن الجيش اللبناني متواطىء وعاجز ومقصر، بل على العكس أدركت أنه على رغم الإمكانات المحدودة يقوم بعمله .

