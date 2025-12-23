شحادة من قصر بعبدا: وقّعنا اتفاقًا مع شركة Microsoft لدعم الشركات الناشئة والتدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة الأوضاع العامة في قصر بعبدا.
بعد اللقاء قال الوزير شحادة: "أطلعنا رئيس الجمهورية على التقدّم في تطبيق خطة الوزارة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، الهادفة إلى إعادة بناء الثقة بين لبنان والشركات التكنولوجية".
أضاف: "كما وقّعنا اتفاقًا مع شركة microsoft لدعم الشركات الناشئة والتدريب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الأمل بعودة مكاتب شركة Microsoft إلى بيروت في المدى القريب".
أمارئيس شركة Microsoft في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، نعيم يزبك فقال: "شراكة جديدة بين الوزارة والشركة، تشكّل بداية مرحلة جديدة من الاهتمام واستعادة الثقة بلبنان، وتشمل دعم الشركات الناشئة، وتدريب القطاعين العام والخاص على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".