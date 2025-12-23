شحادة من قصر بعبدا: وقّعنا اتفاقًا مع شركة Microsoft لدعم الشركات الناشئة والتدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي

بحث رئيس الجمهورية ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأوضاع العامة في .

بعد اللقاء قال الوزير شحادة: "أطلعنا رئيس الجمهورية على التقدّم في تطبيق خطة الوزارة المعتمدة على ، الهادفة إلى إعادة بناء الثقة بين والشركات التكنولوجية".

أضاف: "كما وقّعنا اتفاقًا مع شركة لدعم الشركات الناشئة والتدريب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الأمل بعودة مكاتب شركة Microsoft إلى في المدى القريب".

أمارئيس شركة Microsoft في منطقة وافريقيا، نعيم فقال: "شراكة جديدة بين الوزارة والشركة، تشكّل بداية مرحلة جديدة من الاهتمام واستعادة الثقة بلبنان، وتشمل دعم الشركات الناشئة، وتدريب القطاعين العام والخاص على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".