Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد

Lebanon 24
23-12-2025 | 03:49
Doc-P-1458838-639020841012143994.jpg
Doc-P-1458838-639020841012143994.jpg photos 0
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا متقلبا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى تساقط امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق ثم يتحول بدءاً من مساء يوم الجمعة الى طقس شتوي مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الاسود الذي يحمل معه أمطار غزيرة مع رياح ناشطة وثلوج مع تدني ملحوظ بدرجات الحرارة .

الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ، وانخفاض بدرجات الحرارة فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها ليلاً في المناطق الشمالية مع برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.

الأربعاء:  
غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة ،تتساقط امطارمتفرقة غزيرة في الفترة الصباحية شمالاً مع برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس في الفترة المسائية ويتحول الى غائم جزئياً .

الخميس:  
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح شمال البلاد.

الجمعة:  
غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس تدريجياً الى غائم اعتبارا من بعد الظهر وتكون الاجواء لتساقط امطار متفرقة في الفترة المسائية يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتسلقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.
