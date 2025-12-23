تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"القوات": لا نعرف "أبو عمر" لا من قريب ولا من بعيد
Lebanon 24
23-12-2025
|
05:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "
القوات اللبنانية
"، البيان التالي:
تتداول بعض الوسائل الإعلامية قصة شخص لا نعرفه، لا من قريب ولا من بعيد، قيل إن اسمه "أبو عمر". ولا نعرف ما إذا كانت هذه الرواية صحيحة أم مفبركة، لكننا بالتأكيد نعرف أمرين أساسيين:
- الأمر الأول، أنّ بعض الوسائل الإعلامية لا تكفّ عن زجّ "القوات
اللبنانية
" في
أخبار
كاذبة، تحقيقًا لأرباح مادية وتنفيذًا لأجندات سياسية مكشوفة.
- الأمر الثاني، أنّ من يحتاج إلى "أبو عمر"، في حال كان موجودًا، هم أشخاص أو أحزاب أو تيارات لا تربطهم علاقات استراتيجية وتاريخية وعميقة مع
المملكة العربية السعودية
، على غرار العلاقة التي تربط "القوات اللبنانية" بالمملكة.
إنّ كل ما تقدّم يثبت مدى الكذب والنفاق لدى من يزجّ اسم "القوات اللبنانية" في هذا السياق.
Advertisement
