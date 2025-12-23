"القوات": لا نعرف "أبو عمر" لا من قريب ولا من بعيد

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب " "، البيان التالي:



تتداول بعض الوسائل الإعلامية قصة شخص لا نعرفه، لا من قريب ولا من بعيد، قيل إن اسمه "أبو عمر". ولا نعرف ما إذا كانت هذه الرواية صحيحة أم مفبركة، لكننا بالتأكيد نعرف أمرين أساسيين:



- الأمر الأول، أنّ بعض الوسائل الإعلامية لا تكفّ عن زجّ "القوات " في كاذبة، تحقيقًا لأرباح مادية وتنفيذًا لأجندات سياسية مكشوفة.



- الأمر الثاني، أنّ من يحتاج إلى "أبو عمر"، في حال كان موجودًا، هم أشخاص أو أحزاب أو تيارات لا تربطهم علاقات استراتيجية وتاريخية وعميقة مع ، على غرار العلاقة التي تربط "القوات اللبنانية" بالمملكة.



إنّ كل ما تقدّم يثبت مدى الكذب والنفاق لدى من يزجّ اسم "القوات اللبنانية" في هذا السياق.

