ما جديد ملف التلاعب بنتائج الامتحانات في الجامعة اللبنانية؟

أصدرت الأول في القاضية ندى ، قرارها الظني في ملف التلاعب بنتائج الامتحانات في ، وتزوير مستندات رسمية واستعمال مزوّر، الإخلال بواجبات الوظيفة، الإهمال الوظيفي، عرقلة التحقيق، تمزيق وإخفاء مستندات رسمية، الشروع بطمس أدلة.

واعتبرت في خلاصة القرار أن أفعال : م. ب م وط. ز. ب و م. ز. ح من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/357/337 من والظن بهم بجنح المواد 457/459/460/454/452/351 من قانون ، معطوفة على المادة 219 عقوبات بالنسبة للمدعى عليه م. ح.

وصنّف القرار أفعال المدعى عليهم: ي. ع .ح وم. م. م وع. ع .ح وع. ص. ش وج. ح. ا وه. م. س ور. أ. ا ون. ع. ح وع. ح. ص وع. أ. ي وأ. ه. ج وع. ش. ا وف. إ. ب من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/454/452 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 219 عقوبات. كما اعتبر القرار أن أفعال المدعى عليهم: ن. ع. ح وع. ح. ص وع. أن. ي وأ. ه. ج من نوع جناية المادة 352/219 من قانون العقوبات والظن بهم بجنح المواد 357/337/352 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات.

وأشارت القاضي الأسمر في قرارها الظني، أن فعل المدعى عليه ف. م. ج من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/454/452 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات، والظن به بجنح المادتين 322/1 من قانون العقوبات و/2 من القانون رقم 199/623.

وأتبعت الجنح بالجنايات للتلازم، وأحالت المدعى عليهم جميعاً على في جبل لمحاكمتهم، وتضمينهم الرسوم والنفقات. (الوكالة الوطنية)