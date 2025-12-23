سلسلة توقيفات لفوى الأمن في مناطق مختلفة

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:



1- في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على أنواعها، في مختلف المناطق اللّبنانية، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي حول وجود أحد المطلوبين في محلّة ، وهو المدعو:



– م. م. (مواليد عام 1982، لبناني)، الذي انتشر له مقطع فيديو وهو يقوم بسرقة درّاجة آليّة من محلّة – .



عند السّاعة 16:30 من تاريخ 10-12-2025، رصدته إحدى دوريّات المفرزة في محلّة صبرا، حيث عملت على توقيفه وضبطت بحوزته كميّة من مادّة السالفيا المخدّرة وخنجرًا حربيًّا وحقيبة مدرسيّة بداخلها أدوات تُستخدم في عمليات السّرقة والكسر والخلع.



2- وعند السّاعة 21:00 من تاريخ 10-12-2025، أوقفت دوريّة من المفرزة في مدينة الشّويفات المدعو: ع. ح. (مواليد عام 1991، لبناني)، على متن دراجة آلية نوع ياماها لون فضّي، تبيّن أنّها مسروقة. وكان الموقوف قد ظهر في مقطع فيديو على وهو يقوم بسرقة دراجة آليّة.



3- كذلك، وعند السّاعة 23:00 من تاريخ 10-12-2025، وبناءً على معلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في – الضاحية الجنوبية، على متن درّاجة آليّة، ونتيجةً لعمليّات الرّصد والمتابعة، تمكّنت المفرزة المذكورة من توقيف المشتبه به، وتبيّن أنّه يدعى: (مواليد عام 1994، لبناني)، وضبط الدّرّاجة ومسدّس حربي و29 كيسًا شفّافًا تحتوي على مادّة السالفيا المُعدّة للترويج.



4 بتاريخ 10-12-2025، أوقفت عناصر المفرزة، في محلّة الجديدة – المتن، المطلوب للقضاء: ط. ع. (مواليد عام 1986، لبناني) وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيُّا.



5 كذلك وبالتاريخ ذاته، وفي محلّة المارينا – ضبيّه، أوقفت دوريّة من المفرزة المدعو: ع. أ. (مواليد عام 1986، سوري) وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًّا.



سُلّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملًا بإشارة المختص.

