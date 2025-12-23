تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلسلة توقيفات لفوى الأمن في مناطق مختلفة

Lebanon 24
23-12-2025 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1458888-639020914815517693.jpg
Doc-P-1458888-639020914815517693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

1- في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على أنواعها، في مختلف المناطق اللّبنانية، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول وجود أحد المطلوبين في محلّة صبرا، وهو المدعو:

– م. م. (مواليد عام 1982، لبناني)، الذي انتشر له مقطع فيديو وهو يقوم بسرقة درّاجة آليّة من محلّة طريق الجديدةبيروت.

عند السّاعة 16:30 من تاريخ 10-12-2025، رصدته إحدى دوريّات المفرزة في محلّة صبرا، حيث عملت على توقيفه وضبطت بحوزته كميّة من مادّة السالفيا المخدّرة وخنجرًا حربيًّا وحقيبة مدرسيّة بداخلها أدوات تُستخدم في عمليات السّرقة والكسر والخلع.

2- وعند السّاعة 21:00 من تاريخ 10-12-2025، أوقفت دوريّة من المفرزة في مدينة الشّويفات المدعو: ع. ح. (مواليد عام 1991، لبناني)، على متن دراجة آلية نوع ياماها لون فضّي، تبيّن أنّها مسروقة. وكان الموقوف قد ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بسرقة دراجة آليّة.

3- كذلك، وعند السّاعة 23:00 من تاريخ 10-12-2025، وبناءً على معلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في المريجة – الضاحية الجنوبية، على متن درّاجة آليّة، ونتيجةً لعمليّات الرّصد والمتابعة، تمكّنت المفرزة المذكورة من توقيف المشتبه به، وتبيّن أنّه يدعى: أ. ح. (مواليد عام 1994، لبناني)، وضبط الدّرّاجة ومسدّس حربي و29 كيسًا شفّافًا تحتوي على مادّة السالفيا المُعدّة للترويج.

4 بتاريخ 10-12-2025، أوقفت عناصر المفرزة، في محلّة الجديدة – المتن، المطلوب للقضاء: ط. ع. (مواليد عام 1986، لبناني) وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيُّا.

5 كذلك وبالتاريخ ذاته، وفي محلّة المارينا – ضبيّه، أوقفت دوريّة من المفرزة المدعو: ع. أ. (مواليد عام 1986، سوري) وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًّا.

سُلّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختص.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلسلة توقيفات لقوى الأمن تطال عددًا من المطلوبين بجرائم متنوّعة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة توقيفات للجيش
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسات فلسطينية معنية بالأسرى: الجيش الاسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا الليلة الماضية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشنّ سلسلة غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة غزة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

شعبة العلاقات

طريق الجديدة

جبل لبنان

المريجة

القضاء

بيروت

الماري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:43 | 2025-12-23
Lebanon24
13:35 | 2025-12-23
Lebanon24
13:32 | 2025-12-23
Lebanon24
13:28 | 2025-12-23
Lebanon24
13:22 | 2025-12-23
Lebanon24
13:15 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24