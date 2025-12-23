إعادة فتح طريق شكا الدولي بعد سنوات من الإقفال

أعلنت إعادة فتح ، بعد متابعة مباشرة من وزير الأشغال ، ولا سيما على صعيد معالجة العوائق التمويلية التي كانت تعرقل سير الأشغال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع التنفيذ، بالتعاون مع ، ما أتاح إنجاز معظم الأعمال الأساسية وفتح الطريق قبل موسم الأعياد، من الإقفال والتحويلات المرورية.



وأوضحت الوزارة أن إقفال الطريق يعود إلى انهيار الجبل في كانون الأول 2018 نتيجة نورما، قبل اندلاع الأزمة المالية التي أدت لاحقًا إلى تعطيل التمويل وتوقف الأشغال، رغم تنفيذ أعمال تدعيم مؤقتة للحد من المخاطر وتوسّع الانهيار.



وأشارت إلى أنه في عام 2024 أُعيد تفعيل الملف، حيث جرى تحديث الدراسات وتحويل اعتمادات بقيمة 6 ملايين و350 ألف دولار أميركي من وزارة الأشغال إلى الهيئة للإغاثة، التي تولّت تنفيذ الأعمال بالتعاون مع شركة خطيب علمي الاستشارية والمتعهد.



ولفتت الوزارة إلى أن وتيرة التنفيذ شهدت بطئًا في مطلع عام 2024 بسبب مشكلة تمويلية، قبل أن تُحل في منتصف عام 2025 بقرار من الوزير رسامني، ما سمح بتسريع الأعمال وإنجاز الأشغال الأساسية اللازمة لإعادة .



وأكدت وزارة الأشغال أن إعادة فتح الدولي تشكّل محطة أساسية في معالجة ملف مزمن، وتندرج ضمن جهودها المستمرة لصيانة وتأهيل الطرق الحيوية، بما يضمن السلامة العامة واستمرارية حركة السير ضمن الإمكانات المتاحة.

