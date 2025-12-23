تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بيان لمالكي العقار رقم 743 في كفرعبيدا: هذا الخبر مغلوط

Lebanon 24
23-12-2025 | 07:17
A-
A+
Doc-P-1458927-639020964197188797.jpg
Doc-P-1458927-639020964197188797.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

صدر عن مالكي العقار رقم /743/ في كفرعبيدا البيان التالي:

طالعتنا بعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بخبر مفاده أنّ العقار رقم /743/ كفرعبيدا يحتوي على آثار تعود إلى العصر البرونزي، أي إلى ما يقارب 3000 سنة قبل الميلاد، في منطقة يُطلق عليها اسم "تل فدعوس"، وأن هذا الموقع مكتشف منذ سنوات عديدة، وأنّ مالكي العقار أقدموا على جرفه وتشويه معالمه.

وردًّا على هذا الخبر المغلوط، والعاري تمامًا عن الصحة، والذي طال المالكين باتهامات مباشرة وغير صحيحة، يهمّنا توضيح النقاط التالية:

أولًا:
إنّ العقار المذكور يقع في منطقة سكنية وسياحية، وهو قريب من منازل سكنية وأبنية قائمة على شاطئ البحر، فضلًا عن وجود فندق سياحي حديث العهد مشيّد على عقار لا يبعد عنه أكثر من 30 مترًا.
وعليه، يُطرح السؤال المشروع:
كيف سُمح بإنشاء فندق في منطقة يُقال إنها “أثرية”؟
ومن الجهة التي منحت الترخيص؟
وهل شُيّد الفندق على أنقاض أثرية أم ماذا؟

ثانيًا:
إنّ العقار مرخّص بالبناء عليه من قبل بلدية كفرعبيدا، بموجب ترخيص قانوني أصولي، يتضمّن أيضًا نقل ردميات منه إلى عقار مجاور.
كما أنّ العقار يقع ضمن النطاق الجغرافي والإداري لبلدة كفرعبيدا، وتحديدًا في محلة “القريقفات”، ولا وجود لأي تسمية تُدعى “تل فدعوس” في الإفادات العقارية أو الصحائف العينية.
وعليه، يُطرح تساؤل مشروع حول مصدر هذه التسمية، والغاية من تحوير الأسماء وتشويه الوقائع.

ثالثًا:
إنّ الصحيفة العينية للعقار نظيفة وخالية تمامًا من أي إشارة تمنع البناء عليه، أو تشير إلى وجود آثار من أي نوع.
كما أنّ الإفادة العقارية لم تتضمّن، طوال سنوات وحتى إدراج العقار ضمن الجرد العام منذ أسابيع قليلة، أي إشارة قانونية تحول دون تمتع المالكين بحقوقهم المشروعة، وهو ما التزم به المالكون ضمن القوانين المرعية الإجراء.

رابعًا:
إنّ عدة عقارات مجاورة، بل ملاصقة للعقار موضوع الجدل، قد أُخرجت من الجرد العام بطريقة غير مفهومة، ولأسباب مجهولة – أقله بالنسبة إلى المالكين.
وعليه، يقتضي توضيح من هم مالكو تلك العقارات، وكيف تمكّنوا من إخراجها من الجرد العام، ولماذا أُبقي هذا العقار بالذات ضمن الجرد طوال تلك المدة، من دون أن يُقدم أي مرجع رسمي على التنقيب فيه إلا منذ بضعة أشهر فقط.

خامسًا:
إنّ المالكين لم يتبلّغوا أي كتاب رسمي من أي جهة مختصة يمنع الأعمال في العقار أو يُنبّه إلى احتمال وجود آثار فيه، إلا منذ نحو شهر واحد، أي يوم إدخاله في الجرد العام.
أما ما يُتداول إعلاميًا، فلم يُرفق بأي إثبات رسمي، فلا صور جرى تبليغ المالكين بها، ولا تقرير صادر عن المرجع المختص، إنما اقتصر الأمر، بحسب ما ورد إلى مسامعنا، على تنظيف سطحي لحجارة مبعثرة، قام به بعض طلاب الجامعة الأميركية برفقة أحد الأشخاص الأجانب، لا أكثر.

أمام هذه الوقائع الثابتة بالمستندات والتواريخ، يؤكّد مالكو العقار رقم /743/ كفرعبيدا حرصهم الكامل على حماية الآثار الوطنية، ولا سيما في منطقتهم وبلدتهم. إلا أنّهم يناشدون السلطات المختصة نشر وقائع دقيقة وثابتة بشأن الموقع موضوع الجدل، وإحاطتهم علمًا بكل ما يجري، لا سيما أنهم غُيّبوا عن الإعلان الذي نُشر مؤخرًا، وعن التقرير التلفزيوني الذي بثّته إحدى القنوات، وكأن المقصود إبعادهم عمّا يُتداول في كواليس القرار.

ويُعلن المالكون تمسّكهم بحقّهم في ملكهم الخاص، المصون والمقدّس بموجب الدستور والقوانين المرعية الإجراء، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عنه.
ومن المؤسف حقًا أن يصف بعض محرّكي هذا الملف المالكين بالجهلة، في تشويه واضح للسمعة، علمًا أنّ المالكين مثقفون وذوو شأن، ويدركون تمامًا قيمة التراث والتاريخ.

وهم بانتظار جلاء الحقيقة ليُبنى عليها:
فإن ثبت وجود آثار ذات قيمة تاريخية، فسيُصار إلى التعامل مع الأمر على هذا الأساس،
أما إذا تبيّن عدم وجود أي آثار، فعلى الإدارة المختصة إخلاء الموقع وإعادته إلى أصحابه، كي لا يُعتبر وجودها بمثابة احتلال غير مشروع.

وفي حال رغبت الإدارة في ممارسة حقّها الاستثنائي باستملاك العقار للمحافظة عليه، فإنّ ذلك يقتضي تعويض المالكين تعويضًا عادلًا ومنصفًا، تفاديًا لأي نزاعات قضائية لا طائل منها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان من الهيئة اللبنانية للعقارات: لتوخّي الحيطة والحذر في الأبنية المتضرّرة بفعل الحرب
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية برعشيت تنفي هذا الخبر
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لسالكي أوتوستراد المسيلحة – البترون... إليكم هذا الخبر
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"...اليكم هذا الخبر
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام المرئية

وسائل الإعلام

قبل الميلاد

شاطئ البحر

امل على

الدستور

العهد

العين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:43 | 2025-12-23
Lebanon24
13:35 | 2025-12-23
Lebanon24
13:32 | 2025-12-23
Lebanon24
13:28 | 2025-12-23
Lebanon24
13:22 | 2025-12-23
Lebanon24
13:15 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24