في اليمونة.. ضبط معمل لتصنيع المخدرات

صدر عن ـــ ، البيان الآتي:



ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من عمليات دهم في بلدة اليمونة - ، أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع المخدرات ومصادرة كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات على – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ح.) المطلوب لتأليفه عصابة سلب وسرقة بقوة السلاح والاتجار بالأسلحة الحربية، ولإطلاقه النار، وافتعال إشكالات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص.

