تعرّض مفتي عكار لحادث سير

تعرّض مفتي لحادث سير العام في بلدة – .

وعلم " "، أنّ المفتي بخير، وحالته الصحيّة جيّدة، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وفي هذا السياق، أفاد للمفتي ، في بيان، أنّه "بخير وعافية، والحمد لله، وذلك إثر تعرّضه لحادث سير".



وتوجّه المفتي "بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع من تواصلوا للاطمئنان على صحته، سائلًا عزّ وجلّ أن يحفظ الجميع ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية".