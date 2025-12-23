تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

وزير الدفاع: هذا استهداف خبيث يطال الجيش

Lebanon 24
23-12-2025 | 08:17
Doc-P-1458949-639020999266235758.jpg
صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى البيان الآتي:
تتناول وسائل إعلامية ومواقع إخبارية محلية وخارجية في الفترة الأخيرة ما تسميه علاقة أفراد المؤسسة العسكرية بأحزاب وجهات وتنظيمات، تزعم هذه الوسائل والمواقع أنّ لأفراد الجيش علاقة بها، وهذا كلام مغلوط واستهداف خبيث يطال الجيش ودوره وتضحياته ومهامه الحالية والمستقبلية. إنّ لجنود الجيش اللبناني ورتبائه وضباطه ولاءً واحدًا وحيدًا هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني. إنّ الإمعان في تعميم هذا الافتراء والطعن بولاء أفراد المؤسسة هو خدمة لأعداء لبنان وطعنة في ظهر أبطال الجيش الذين يحمون الوطن بصدورهم ودمائهم وأرواحهم.
وزير الدفاع الوطني

مكتب وزير الدفاع

المؤسسة العسكرية

الجيش اللبناني

وزير الدفاع

مكتب وزير

المستقبل

ش الذي

