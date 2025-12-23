تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

الراعي استقبل مخزومي.. وتشديد على الاستقرار والسلم في لبنان

Lebanon 24
23-12-2025 | 08:10
Doc-P-1458954-639021004850010306.png
Doc-P-1458954-639021004850010306.png photos 0
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، في زيارة تهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة ونجاح زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان.

وأكد مخزومي أن زيارة البابا كانت نافذة أمل للبنان، مشيرًا إلى أهمية أن يلتفت المجتمع الدولي إلى لبنان ودوره المستمر. كما شدّد على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار بشكل كامل وسريع، ووضع خطة واضحة لسحب سلاح حزب الله وكل الميليشيات، مع التأكيد على أن السلاح يجب أن يكون حصريًا في يد الجيش اللبناني لضمان السلام والاستقرار، دون أن يعني ذلك التطبيع مع إسرائيل.

وتناول اللقاء أيضًا الإصلاحات المطلوبة، أبرزها إجراء الانتخابات في موعدها، مع التأكيد على أهمية مشاركة المغتربين، مؤكدًا رفض أي تأجيل. وفيما يخص الفجوة المالية، أشار مخزومي إلى أن الحكومة لم تقدّم بعد المشروع إلى مجلس النواب، وأن الشعب اللبناني ينتظر منذ ست سنوات قانونًا يلبّي التوقعات.

بعدها، استقبل الراعي رئيس بلدية رميش حنا العميل ووفدًا ضم أعضاء المجلس البلدي وكاهن الرعية، حيث تمّ التطرق إلى صمود أهالي البلدة رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وكانت الزيارة مناسبة لتقديم التهاني بعيد الميلاد.

كما التقى البطريرك رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، الذي قدم التهاني، وتمّ خلال اللقاء عرض الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان.
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

المجتمع الدولي

مار بشارة بطرس

الجيش اللبناني

أعضاء المجلس

الإسرائيلية

