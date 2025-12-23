الراعي استقبل مخزومي.. وتشديد على الاستقرار والسلم في لبنان

استقبل البطريرك الماروني في الصرح البطريركي في بكركي، "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، في زيارة تهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة ونجاح زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى .



وأكد مخزومي أن زيارة البابا كانت نافذة أمل للبنان، مشيرًا إلى أهمية أن يلتفت إلى لبنان ودوره المستمر. كما شدّد على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار بشكل كامل وسريع، ووضع خطة واضحة لسحب سلاح وكل الميليشيات، مع التأكيد على أن السلاح يجب أن يكون حصريًا في يد لضمان السلام والاستقرار، دون أن يعني ذلك التطبيع مع .



وتناول اللقاء أيضًا الإصلاحات المطلوبة، أبرزها إجراء الانتخابات في موعدها، مع التأكيد على أهمية مشاركة المغتربين، مؤكدًا رفض أي تأجيل. وفيما يخص الفجوة المالية، أشار مخزومي إلى أن الحكومة لم تقدّم بعد المشروع إلى مجلس النواب، وأن الشعب اللبناني ينتظر منذ ست سنوات قانونًا يلبّي التوقعات.



بعدها، استقبل رئيس بلدية رميش حنا العميل ووفدًا ضم البلدي وكاهن الرعية، حيث تمّ التطرق إلى صمود أهالي البلدة رغم الاعتداءات المتكررة، وكانت الزيارة مناسبة لتقديم التهاني بعيد الميلاد.



كما التقى البطريرك رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، الذي قدم التهاني، وتمّ خلال اللقاء عرض الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان.

