تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"ألفا" توجه رسالة محبة ووحدة لللبنانيين في الأعياد
Lebanon 24
23-12-2025
|
08:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت
شركة ألفا
معايدة خاصة لمشتركيها ولللبنانيين كافة، تحت شعار: "
لبنان
مش ناقصو غير ناس تحبو"، لتسلط الضوء على أهمية نقل الحب والاهتمام الذي نعيشه داخل بيوتنا إلى الوطن ككل، ليصبح مصدر قوة ووحدة لكل المجتمع.
وأكدت الشركة في رسالتها أن الفكرة ترتكز على تخيل وطن يحتضننا بالحب والاهتمام كما نفعل مع العائلة الصغيرة، مشيرة إلى أن هذه الرسالة البسيطة تحمل عمقًا كبيرًا وتهدف إلى تشجيع اللبنانيين على تعزيز روح التضامن والمحبة بين الجميع.
واستُلهمت الحملة من روح العائلة
اللبنانية
، التي شكل تضامنها وحبها أساسًا في مواجهة الصعاب وتجاوز التحديات، لتكون مصدر إلهام لنشر المحبة على مستوى الوطن بأسره.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مغدوشة تضيء شجرة الميلاد وتطلق أجواء الأعياد برسالة أمل ووحدة (صور وفيديو)
Lebanon 24
مغدوشة تضيء شجرة الميلاد وتطلق أجواء الأعياد برسالة أمل ووحدة (صور وفيديو)
23/12/2025 20:59:33
23/12/2025 20:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة عون في الاستقلال قد تحمل "مفاجأة".. "صمت رئاسي" يوجّه رسالة واضحة لحماس
Lebanon 24
رسالة عون في الاستقلال قد تحمل "مفاجأة".. "صمت رئاسي" يوجّه رسالة واضحة لحماس
23/12/2025 20:59:33
23/12/2025 20:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية عبر اورتاغوس تشمل حصرية السلاح وإيجاد آلية للتفاوض "في زمن غير بعيد"
Lebanon 24
رسالة أميركية عبر اورتاغوس تشمل حصرية السلاح وإيجاد آلية للتفاوض "في زمن غير بعيد"
23/12/2025 20:59:33
23/12/2025 20:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت غاضبة جدّاً... فنانة لبنانيّة تُوجّه رسالة تحذير: "بدي اكسرلو إيدو" (فيديو)
Lebanon 24
كانت غاضبة جدّاً... فنانة لبنانيّة تُوجّه رسالة تحذير: "بدي اكسرلو إيدو" (فيديو)
23/12/2025 20:59:33
23/12/2025 20:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة ألفا
اللبنانية
تركي
ما ن
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الاتهامات الإسرائيلية لعناصر الجيش وضباطه… مصدر أمني يعلّق!
Lebanon 24
بعد الاتهامات الإسرائيلية لعناصر الجيش وضباطه… مصدر أمني يعلّق!
13:47 | 2025-12-23
23/12/2025 01:47:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق أميركي على جهود الجيش اللبناني
Lebanon 24
تعليق أميركي على جهود الجيش اللبناني
13:43 | 2025-12-23
23/12/2025 01:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة توجيه دعوة رسمية للرئيس عون للقاء ترامب
Lebanon 24
هذه حقيقة توجيه دعوة رسمية للرئيس عون للقاء ترامب
13:35 | 2025-12-23
23/12/2025 01:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يحمّل الحكومة المسؤولية عن أي تأخير في تفعيل مجالس العمل التحكيمية
Lebanon 24
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يحمّل الحكومة المسؤولية عن أي تأخير في تفعيل مجالس العمل التحكيمية
13:32 | 2025-12-23
23/12/2025 01:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع وزاري لتنسيق إدخال البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية
Lebanon 24
اجتماع وزاري لتنسيق إدخال البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية
13:28 | 2025-12-23
23/12/2025 01:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
00:36 | 2025-12-23
23/12/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست إسرائيل.. مصير "حزب الله" بيد دولة واحدة
Lebanon 24
ليست إسرائيل.. مصير "حزب الله" بيد دولة واحدة
14:00 | 2025-12-22
22/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:47 | 2025-12-23
بعد الاتهامات الإسرائيلية لعناصر الجيش وضباطه… مصدر أمني يعلّق!
13:43 | 2025-12-23
تعليق أميركي على جهود الجيش اللبناني
13:35 | 2025-12-23
هذه حقيقة توجيه دعوة رسمية للرئيس عون للقاء ترامب
13:32 | 2025-12-23
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يحمّل الحكومة المسؤولية عن أي تأخير في تفعيل مجالس العمل التحكيمية
13:28 | 2025-12-23
اجتماع وزاري لتنسيق إدخال البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية
13:22 | 2025-12-23
حدة النقاش ارتفعت.. هذا ما حصل قبل نهاية جلسة مجلس الوزراء
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 20:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 20:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 20:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24