لبنان

"ألفا" توجه رسالة محبة ووحدة لللبنانيين في الأعياد

Lebanon 24
23-12-2025 | 08:31
أطلقت شركة ألفا معايدة خاصة لمشتركيها ولللبنانيين كافة، تحت شعار: "لبنان مش ناقصو غير ناس تحبو"، لتسلط الضوء على أهمية نقل الحب والاهتمام الذي نعيشه داخل بيوتنا إلى الوطن ككل، ليصبح مصدر قوة ووحدة لكل المجتمع.

وأكدت الشركة في رسالتها أن الفكرة ترتكز على تخيل وطن يحتضننا بالحب والاهتمام كما نفعل مع العائلة الصغيرة، مشيرة إلى أن هذه الرسالة البسيطة تحمل عمقًا كبيرًا وتهدف إلى تشجيع اللبنانيين على تعزيز روح التضامن والمحبة بين الجميع.

واستُلهمت الحملة من روح العائلة اللبنانية، التي شكل تضامنها وحبها أساسًا في مواجهة الصعاب وتجاوز التحديات، لتكون مصدر إلهام لنشر المحبة على مستوى الوطن بأسره.
