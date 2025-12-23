"ألفا" توجه رسالة محبة ووحدة لللبنانيين في الأعياد

أطلقت معايدة خاصة لمشتركيها ولللبنانيين كافة، تحت شعار: " مش ناقصو غير ناس تحبو"، لتسلط الضوء على أهمية نقل الحب والاهتمام الذي نعيشه داخل بيوتنا إلى الوطن ككل، ليصبح مصدر قوة ووحدة لكل المجتمع.



وأكدت الشركة في رسالتها أن الفكرة ترتكز على تخيل وطن يحتضننا بالحب والاهتمام كما نفعل مع العائلة الصغيرة، مشيرة إلى أن هذه الرسالة البسيطة تحمل عمقًا كبيرًا وتهدف إلى تشجيع اللبنانيين على تعزيز روح التضامن والمحبة بين الجميع.



واستُلهمت الحملة من روح العائلة ، التي شكل تضامنها وحبها أساسًا في مواجهة الصعاب وتجاوز التحديات، لتكون مصدر إلهام لنشر المحبة على مستوى الوطن بأسره.



