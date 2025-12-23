تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الخطيب بحث مع عون اختفاء النقيب المتقاعد أحمد علي شكر

Lebanon 24
23-12-2025 | 09:22
أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، ظهر اليوم اتصالًا برئيس الجمهورية العماد جوزف عون، لمناقشة قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد علي شكر.

وشدد الشيخ الخطيب على خطورة القضية التي مرّ عليها أسبوع كامل دون أي معلومات عن مصيره، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية وعد ببذل أقصى الجهود لمتابعة الأمر وكشف غموضه.

كما استقبل الشيخ الخطيب اليوم عددًا من العلماء والقضاة للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به، وهم: السيد علي الحكيم، القاضي حسين تفاحة، القاضي الشيخ حسين قصاص، السيد محمد بدر الدين، والشيخ محسن بغدادي.

وفي السياق نفسه، التقى الخطيب وفدًا من المجلس السياسي لـ"حزب الله" لمتابعة ذات الموضوع.
الأمن العام

علي الخطيب

علي الخطي

نائب رئيس

حزب الله

الجمهوري

أحمد علي

الإسلام

