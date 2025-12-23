الخطيب بحث مع عون اختفاء النقيب المتقاعد أحمد علي شكر

أجرى المجلس الإسلامي الأعلى، العلامة الشيخ ، ظهر اليوم اتصالًا برئيس الجمهورية العماد جوزف عون، لمناقشة قضية اختفاء النقيب المتقاعد في شكر.



وشدد الشيخ الخطيب على خطورة القضية التي مرّ عليها أسبوع كامل دون أي معلومات عن مصيره، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية وعد ببذل أقصى الجهود لمتابعة الأمر وكشف غموضه.



كما استقبل الشيخ الخطيب اليوم عددًا من العلماء والقضاة للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به، وهم: السيد علي الحكيم، القاضي حسين تفاحة، القاضي الشيخ حسين قصاص، السيد محمد بدر الدين، والشيخ محسن بغدادي.



وفي السياق نفسه، التقى الخطيب وفدًا من المجلس السياسي لـ" " لمتابعة ذات الموضوع.

