جريمة سرقة تُؤدّي إلى محاولة قتل

أقدم السوريّ ع. ح. ر. على محاولة سرقة منزل حسين المذبوح في منطقة ، في وضح النهار، بحجة أنّه يعمل لديه.

وبحسب معلومات " "، عندما دخل السارق إلى المنزل، حصلت مواجهة بينه وبين الوالدة، تطوّرت إلى عراك.

وعمد السوريّ إلى طعن الوالدة بسكين، وفرّ بعدها إلى جهة مجهولة، بينما نُقِلَت الأمّ إلى بحالة حرجة.