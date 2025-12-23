تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
دير سيدة النجاة – بصرما يحتفل بالقديس شربل وعيد الميلاد المجيد

Lebanon 24
23-12-2025 | 10:00
أقام دير سيدة النجاة في بصرما قداسًا احتفاليًا تكريمًا للقديس شربل ومناسبة عيد الميلاد المجيد، ترأسه رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف، بمشاركة المدبر العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب طوني فخري ورئيس الدير الأب الدكتور جوزاف واكيم.

حضر القداس عدد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية، من بينهم النائبان فادي كرم وجورج عطالله، وقائمقام الكورة كاترين كفوري، ورئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس مالك فارس، إلى جانب حشد من ممثلي البلديات والأحزاب والمؤسسات المختلفة في المنطقة.

وفي عظته، تطرق المطران سويف إلى الأيام الأخيرة من حياة القديس شربل، مؤكدًا أن انتقاله إلى السماء قبيل عيد الميلاد يربط بين معنى الميلاد بسر الفداء والقيامة، مشددًا على أن ميلاد المسيح يمثل دعوة دائمة للحياة والرجاء.

من جهته، أكد الأب واكيم أن دير سيدة النجاة – بصرما يظل بيت صلاة ومنارة إيمان، وشاهدًا حيًا على تاريخ روحي ووطني عريق في خدمة الكنيسة والمجتمع اللبناني.

واختتم الاحتفال بالقداس بتبادل التهاني بين المشاركين في صالون الدير، في أجواء مفعمة بالفرح والمحبة بمناسبة الأعياد المجيدة.
مواضيع ذات صلة
طرابلس تحتفل بعيد الميلاد المجيد بمشاركة أبناء شهداء الجيش اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هي هدية البابا إلى دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل (صور)
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يُغادر دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24

