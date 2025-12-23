تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دير سيدة النجاة – بصرما يحتفل بالقديس شربل وعيد الميلاد المجيد
Lebanon 24
23-12-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقام دير سيدة النجاة في بصرما قداسًا احتفاليًا تكريمًا للقديس شربل ومناسبة
عيد الميلاد
المجيد، ترأسه رئيس أساقفة أبرشية
طرابلس
المارونية
، المطران يوسف سويف، بمشاركة المدبر العام في الرهبانية
اللبنانية
المارونية الأب طوني فخري ورئيس الدير الأب الدكتور جوزاف واكيم.
حضر القداس عدد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية، من بينهم النائبان فادي كرم وجورج عطالله، وقائمقام الكورة كاترين كفوري، ورئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس مالك فارس، إلى جانب حشد من ممثلي البلديات والأحزاب والمؤسسات المختلفة في المنطقة.
وفي عظته، تطرق المطران سويف إلى الأيام الأخيرة من حياة القديس شربل، مؤكدًا أن انتقاله إلى السماء قبيل عيد الميلاد يربط بين معنى الميلاد بسر الفداء والقيامة، مشددًا على أن ميلاد المسيح يمثل دعوة دائمة للحياة والرجاء.
من جهته
، أكد الأب واكيم أن دير سيدة النجاة – بصرما يظل بيت صلاة ومنارة إيمان، وشاهدًا حيًا على تاريخ روحي ووطني عريق في خدمة الكنيسة والمجتمع اللبناني.
واختتم الاحتفال بالقداس بتبادل التهاني بين المشاركين في صالون الدير، في أجواء مفعمة بالفرح والمحبة بمناسبة الأعياد المجيدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طرابلس تحتفل بعيد الميلاد المجيد بمشاركة أبناء شهداء الجيش اللبناني
Lebanon 24
طرابلس تحتفل بعيد الميلاد المجيد بمشاركة أبناء شهداء الجيش اللبناني
23/12/2025 21:00:58
23/12/2025 21:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي هدية البابا إلى دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل (صور)
Lebanon 24
هذه هي هدية البابا إلى دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل (صور)
23/12/2025 21:00:58
23/12/2025 21:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يُغادر دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يُغادر دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل
23/12/2025 21:00:58
23/12/2025 21:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل
23/12/2025 21:00:58
23/12/2025 21:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
أفراح ومناسبات
عيد الميلاد
رئيس اتحاد
المارونية
اللبنانية
الماروني
الدينية
من جهته
طرابلس
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الاتهامات الإسرائيلية لعناصر الجيش وضباطه… مصدر أمني يعلّق!
Lebanon 24
بعد الاتهامات الإسرائيلية لعناصر الجيش وضباطه… مصدر أمني يعلّق!
13:47 | 2025-12-23
23/12/2025 01:47:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق أميركي على جهود الجيش اللبناني
Lebanon 24
تعليق أميركي على جهود الجيش اللبناني
13:43 | 2025-12-23
23/12/2025 01:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة توجيه دعوة رسمية للرئيس عون للقاء ترامب
Lebanon 24
هذه حقيقة توجيه دعوة رسمية للرئيس عون للقاء ترامب
13:35 | 2025-12-23
23/12/2025 01:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يحمّل الحكومة المسؤولية عن أي تأخير في تفعيل مجالس العمل التحكيمية
Lebanon 24
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يحمّل الحكومة المسؤولية عن أي تأخير في تفعيل مجالس العمل التحكيمية
13:32 | 2025-12-23
23/12/2025 01:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع وزاري لتنسيق إدخال البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية
Lebanon 24
اجتماع وزاري لتنسيق إدخال البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية
13:28 | 2025-12-23
23/12/2025 01:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
00:36 | 2025-12-23
23/12/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"
Lebanon 24
بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"
10:24 | 2025-12-23
23/12/2025 10:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:47 | 2025-12-23
بعد الاتهامات الإسرائيلية لعناصر الجيش وضباطه… مصدر أمني يعلّق!
13:43 | 2025-12-23
تعليق أميركي على جهود الجيش اللبناني
13:35 | 2025-12-23
هذه حقيقة توجيه دعوة رسمية للرئيس عون للقاء ترامب
13:32 | 2025-12-23
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يحمّل الحكومة المسؤولية عن أي تأخير في تفعيل مجالس العمل التحكيمية
13:28 | 2025-12-23
اجتماع وزاري لتنسيق إدخال البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية
13:22 | 2025-12-23
حدة النقاش ارتفعت.. هذا ما حصل قبل نهاية جلسة مجلس الوزراء
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 21:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 21:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 21:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24