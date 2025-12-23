دير سيدة النجاة – بصرما يحتفل بالقديس شربل وعيد الميلاد المجيد

أقام دير سيدة النجاة في بصرما قداسًا احتفاليًا تكريمًا للقديس شربل ومناسبة المجيد، ترأسه رئيس أساقفة أبرشية ، المطران يوسف سويف، بمشاركة المدبر العام في الرهبانية المارونية الأب طوني فخري ورئيس الدير الأب الدكتور جوزاف واكيم.



حضر القداس عدد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية، من بينهم النائبان فادي كرم وجورج عطالله، وقائمقام الكورة كاترين كفوري، ورئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس مالك فارس، إلى جانب حشد من ممثلي البلديات والأحزاب والمؤسسات المختلفة في المنطقة.



وفي عظته، تطرق المطران سويف إلى الأيام الأخيرة من حياة القديس شربل، مؤكدًا أن انتقاله إلى السماء قبيل عيد الميلاد يربط بين معنى الميلاد بسر الفداء والقيامة، مشددًا على أن ميلاد المسيح يمثل دعوة دائمة للحياة والرجاء.



، أكد الأب واكيم أن دير سيدة النجاة – بصرما يظل بيت صلاة ومنارة إيمان، وشاهدًا حيًا على تاريخ روحي ووطني عريق في خدمة الكنيسة والمجتمع اللبناني.



واختتم الاحتفال بالقداس بتبادل التهاني بين المشاركين في صالون الدير، في أجواء مفعمة بالفرح والمحبة بمناسبة الأعياد المجيدة.



