|
لبنان

اردوغان والعاهل الأردنيّ أكدا للرئيس عون دعم بلادهما للبنان

Lebanon 24
23-12-2025 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1459006-639021092073143709.png
Doc-P-1459006-639021092073143709.png photos 0
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تم خلاله التداول في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إضافة الى الأوضاع في المنطقة.
واكد الرئيس التركي للرئيس عون دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات وسعيها الى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين. وشكر الرئيس عون نظيره التركي على مواقف بلاده حيال لبنان، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات المشتركة.
الى ذلك، تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، تم التطرق فيه الى ابرز المستجدات في المنطقة، وذلك في اطار التنسيق والتشاور بين البلدين.
وأفادت وكالة الانباء الأردنية "بترا" ان البحث تناول ايضاً العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اكد العاهل الأردني دعم الأردن لجهود لبنان في المحافظة على امنه واستقراره وسيادته. 
وشكر الرئيس عون الملك عبد الله الثاني على الاهتمام الذي تبديه بلاده بلبنان في مختلف المجالات، لا سيما لجهة دعم الجيش اللبناني.
 
