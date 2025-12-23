شحادة: LAIN خطوة عملية لمواجهة هجرة العقول ودعم اقتصاد الابتكار

أعلن وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، خلال فعالية العروض التقديمية في المخصصة لرواد الأعمال اللبنانيين، "إطلاق شبكة المستثمرين الملائكيين اللبنانيين (LAIN)، وهي مبادرة جديدة تقودها جهات من القطاع الخاص وتهدف إلى توسيع نطاق التمويل في المراحل المبكرة للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا ذات الارتباط الفعلي بلبنان.



وبادرت الوزارة إلى إطلاق LAIN من خلال جمع أطراف المنظومة الريادية وتنسيق الجهود، وتم تطوير المبادرة، بالتعاون الوثيق مع مؤسسين ومستثمرين وجهات فاعلة رئيسية في المشهد الريادي اللبناني. وتقوم المبادرة على هيكلية شبكة ومنصة استثمار خاصة بالكامل، من دون أي دور رسمي للوزارة في الحوكمة أو اتخاذ قرارات الاستثمار. ويقتصر دور الوزارة على دعم المبادرة والترويج لها ضمن أجندتها الأوسع لتعزيز اقتصاد الابتكار في .



وقال شحادة في هذا السياق: "لبنان لا يفتقر إلى المواهب أو الأفكار أو الطموح، لكن الشركات الناشئة غالبا ما تتعثر في مراحلها الأولى بسبب صعوبة الوصول إلى رأس المال المخاطر في اللحظة الحاسمة. تشكل LAIN آلية عملية لدعم المؤسسين في وقت أبكر، وبوتيرة أسرع، وبشكل أكثر استدامة، بما يمكنهم من اختبار ابتكاراتهم وبنائها وتوسيع نطاقها مع الحفاظ على ارتباطهم بلبنان. كما تهدف المبادرة إلى عكس مسار هجرة العقول وتحقيق استعادة فعلية للكفاءات من خلال إعادة ربط رأس المال والخبرات في الاغتراب برواد الأعمال اللبنانيين".



وتم اختيار B&Y Venture Partners من قبل المنظومة الريادية لتولي هيكلة وإدارة شبكة LAIN، لما تتمتع به من خبرة في إدارة الاستثمارات، وحوكمة منضبطة، وشبكة علاقات دولية قادرة على دعم كل من المستثمرين الملائكيين والمؤسسين.



وصممت LAIN لتكون سهلة الوصول وفعالة للمستثمرين الملائكيين، مع حد أدنى للمشاركة بقيمة 25,000 دولار أميركي، ونموذج مشاركة مبسط، ومنهجية لبناء المحافظ الاستثمارية تهدف إلى دعم مجموعة واسعة من الفرص في المراحل المبكرة.



ويأتي إطلاق LAIN مكمّلاً لجهود الوزارة الأوسع الهادفة إلى تفعيل التمويل عبر كامل دورة حياة ريادة الأعمال، من مرحلة ما قبل التأسيس وصولاً إلى جولات النمو المتقدمة، وذلك من خلال آليات تمويل إضافية قيد التطوير لدعم الشركات الناشئة مع انتقالها من مرحلة إثبات الجدارة إلى جولات Series B وSeries C.



واختتم شحادة الإعلان بدعوة يافي من B&Y Venture Partners للانضمام إليه على المنصة، لاستعراض مزيد من التفاصيل حول هيكلية LAIN، ونموذج المشاركة، والخطوات المقبلة. (الوكالة الوطنية)

Advertisement