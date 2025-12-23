تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

لقاءات مستمرة لمجموعات الاغتراب مع سفراء لبنان لمتابعة الحقوق السياسية

Lebanon 24
23-12-2025 | 13:15
واصل ممثّلو 19 مجموعة اغترابية لقاءاتهم مع سفراء لبنان في الخارج، "في إطار تحرّك منسّق يهدف إلى متابعة قضايا المغتربين وحقوقهم السياسية"، بحسب بيان.

وفي هذا السياق، زار الوفد سفيرة لبنان في أستراليا، ميرنا خولي،  وجرى البحث في عدد من الملفات الأساسية المرتبطة بحقوق اللبنانيين المقيمين خارج البلاد.

وخلال اللقاء، أكّد ممثّلو المجموعات الاغترابية، بحسب البيان، "ضرورة ضمان حقّ الاقتراع في أماكن القيد، أسوةً بالمقيمين في لبنان، باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة الفعلية في الحقوق السياسية بين اللبنانيين أينما وجدوا. كما شدّدوا على أهمية إزالة العقبات التي تحول دون ممارسة هذا الحق بشكل كامل وفعّال".

وتناول النقاش أيضًا "سبل تسهيل معاملات تجديد جوازات السفر والمستندات الرسمية للمغتربين، لا سيّما في ظلّ الضغط الكبير الذي تشهده البعثات الدبلوماسية"، مؤكّدين "ضرورة تطوير الآليات المعتمدة بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، ويلبّي احتياجات اللبنانيين في الاغتراب".

والمجموعات الموقّعة هي: شبكة الاغتراب اللبنانيTLDN ، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحارDLO، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، اتحاد الجاليات اللبنانية في أوروبا، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change lebanon، Collectif Libanais de France،Global Lebanese Alliance  Latin American Center For Lebanese Studies، Lebanese National Alliance، Our New Lebanon, ROOTED, TeamHope
(الوكالة الوطنية)
الجامعة اللبنانية

الوكالة الوطنية

جامعة اللبنانية

اللبنانية

أستراليا

دبلوماسي

lebanon

أوروبا

