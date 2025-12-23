حدة النقاش ارتفعت.. هذا ما حصل قبل نهاية جلسة مجلس الوزراء

كشفت معلومات صحافية أن "وزراء رفعوا حدة في الجلسة حول مفاهيم مغلوطة بنيت عليها مواد قانون المالية، التي قد تؤدي إلى تضييع أموال المودعين في ظل غياب الأرقام الدقيقة والمقاربة الواضحة في ".



وأضافت المعلومات أن "بين ضغط رئيس الحكومة لإنهاء النقاش خلال فترة الأعياد والمطالبة من جو ووزير الاتصالات الحاج ووزير المهجرين بإعطاء النقاش مداه لما لهذا القانون من أهمية لمستقبل وشعبه، ارتفعت حدة النقاش قبل نهاية الجلسة".

Advertisement