لبنان
تعليق أميركي على جهود الجيش اللبناني
Lebanon 24
23-12-2025
|
13:43
photos
اشارت مصادر أميركية مشاركة في اجتماع "الميكانيزم" إلى أن "
الجيش اللبناني
يقوم بجهد كبير لكن عمله لم يكتمل بعد ولم تنفذ خطة حصر السلاح بعد إنّما هناك تقدم ممتاز".
الجيش اللبناني
لبنان
كاني
تابع
