لبنان
نتنياهو سيطلب من ترامب ضوءًا أخضر لشنّ عملية واسعة ضد حزب الله
Lebanon 24
23-12-2025
|
14:07
أفادت القناة 13
الإسرائيلية
نقلًا عن مصادر، بأن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
سيطلب من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ضوءًا أخضر لشن عملية واسعة النطاق ضد
حزب الله
.
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
إسرائيل
تابع
