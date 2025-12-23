خبر غير سارّ لمحبي "الملوخية".. منتجات منتهية الصلاحية تغزو الأسوأق

لا يقتصر خطر الغذاء الفاسد في على اللحوم والدواجن فقط، بل يمتدّ ليشمل أيضًا الأعشاب والمنتجات النباتية، وفي مقدّمها الملوخية التي تُسوَّق على أنّها مادة غذائية صحّية تُستخدم في إعداد الطعام المنزلي.وبحسب معلومات متداولة، دخلت كميات من الملوخية إلى لبنان وهي منتهية الصلاحية، ليُعاد لاحقًا تعبئتها في أكياس جديدة مع وضع تواريخ إنتاج وانتهاء مزوّرة، قبل أن تُطرح في الأسواق وتصل إلى المستهلكين على أنّها صالحة للاستهلاك.ومع انتشار هذه الأكياس في مختلف المناطق ، تتزايد المخاوف من تأثيرها السلبي على الصحة العامة، ما يستدعي تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك ومحاسبة المتورّطين.