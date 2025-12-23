إليكم أسعار الشاليهات خلال العيد

مع اقتراب موسم الأعياد، رفع أصحاب الشاليهات في أسعار الحجز اليومي بشكل ملحوظ وباتت "باللوج".



وفي اتصال لـ" " بعدد من أصحاب الشاليهات، تبيّن أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا وتختلف من منطقة إلى أخرى.



ففي منطقة اللقلوق، يبدأ الحجز اليومي للشاليه من 600 دولار اعتبارًا من 24 الجاري وحتى الأول والثاني من الشهر المقبل، فيما يبدأ السعر في منطقة من نحو 500 دولار لليوم الواحد.



ورغم هذه الأسعار المرتفعة، يؤكد أصحاب الشاليهات أن الحجوزات "مفوّلة"، مع إقبال كثيف وحجوزات مسبقة لافتة خلال فترة الأعياد.

Advertisement