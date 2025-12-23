تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

إليكم أسعار الشاليهات خلال العيد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-12-2025 | 14:30
مع اقتراب موسم الأعياد، رفع أصحاب الشاليهات في لبنان أسعار الحجز اليومي بشكل ملحوظ وباتت "باللوج".

وفي اتصال لـ"لبنان 24" بعدد من أصحاب الشاليهات، تبيّن أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا وتختلف من منطقة إلى أخرى. 

ففي منطقة اللقلوق، يبدأ الحجز اليومي للشاليه من 600 دولار اعتبارًا من 24 الجاري وحتى الأول والثاني من الشهر المقبل، فيما يبدأ السعر في منطقة الأرز من نحو 500 دولار لليوم الواحد.

ورغم هذه الأسعار المرتفعة، يؤكد أصحاب الشاليهات أن الحجوزات "مفوّلة"، مع إقبال كثيف وحجوزات مسبقة لافتة خلال فترة الأعياد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

