البطريرك الراعي: "نرنم عمانوئيل" يُكمّل الفرح الذي شعرنا به بزيارة البابا

Lebanon 24
23-12-2025 | 14:36
أكّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في خلال اختتام الريسيتال الميلادي الأطول في العالم تحت عنوان «نرنّم عمانوئيل»،أنّ اللبنانيين يعيشون هذا العام عيد ميلاد “بملء معناه”، مشيرًا إلى أنّ هذه المبادرة لا تقتصر على 170 ساعة من الترتيل، بل تنطلق من مسيرة روحية عميقة قائمة على فكرة «عمانوئيل معنا».
وأضاف الراعي أنّ هذا الريسيتال يُكمّل الفرح الذي شعر به اللبنانيون عقب زيارة البابا، مشددًا على أنّ الهدف اليوم هو بناء السلام ورفض الحروب. كما لفت إلى أنّ البابا وضع ثقته باللبنانيين، وهي ثقة بالنفس وبإرادة بناء السلام، وبالوطن وعدم التخلي عنه.
وختم الراعي بالإشارة إلى أنّه بعد الزيارة البابوية، لم يعد اللبنانيون يسمعون طبول الحرب، بل بدأ الحديث عن مفاوضات سلام، داعيًا إلى التخلّص من لغة الحرب وتمنّي السلام للوصول إليه.
 الريسيتال الميلادي الأطول الذي استمرّ 170 ساعة متواصلة في ثانوية راهبات القلبين الأقدسين – كفردبيان، يأتي ليبث روح الأمل والرجاء وهو محاولةٍ من لبنان لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
