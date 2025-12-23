تخريج 71 ضابطًا في دورة "العِلْمُ للعَلَم" بمعهد قوى الأمن الداخلي

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "أُقيم صباح في في ، حفل تخريج دورة التنشئة العسكرية والمسلكية للضباط الاختصاصيين، لصالح لأمن الدولة، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام.وضمّت ، التي حملت اسم «العِلْمُ للعَلَم»، 71 ضابطًا متخرّجًا، بينهم 14 ضابطًا لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، في حضور اللواء رائد عبدالله، لقوى الامن الداخلي، واللواء حسن المدير العام للامن العام، والعميد مرشد الحاج سليمان ممثّلًا اللواء الركن إدكار لاوندس، المدير العام لامن الدولة، وممثلين عن سائر المؤسسات الأمنية.وألقيت كلمات في المناسبة وتم بعدها تبادل الدروع التكريمية".