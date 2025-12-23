تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تخريج 71 ضابطًا في دورة "العِلْمُ للعَلَم" بمعهد قوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
23-12-2025 | 15:05
Doc-P-1459133-639021244893852317.jpg
Doc-P-1459133-639021244893852317.jpg photos 0
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "أُقيم صباح في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون، حفل تخريج دورة التنشئة العسكرية والمسلكية للضباط الاختصاصيين، لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام.

وضمّت الدورة، التي حملت اسم «العِلْمُ للعَلَم»، 71 ضابطًا متخرّجًا، بينهم 14 ضابطًا لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، في حضور اللواء رائد عبدالله، المدير العام لقوى الامن الداخلي، واللواء حسن شقير المدير العام للامن العام، والعميد مرشد الحاج سليمان ممثّلًا اللواء الركن إدكار لاوندس، المدير العام لامن الدولة، وممثلين عن سائر المؤسسات الأمنية.

وألقيت كلمات في المناسبة وتم بعدها تبادل الدروع التكريمية".
 
