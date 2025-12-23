عن مشروع قانون الفجوة المالية.. تصريح جديد لسلام

صرّح ، أنه مرتاح للمسار البنّاء للمناقشات حول مشروع قانون المالية مع الوزراء.



وأكد سلام في حديث صحافي أنّ القانون ضروري لاستعادة أموال المودعين والثقة بالدولة، ويمثل حجر الأساس للنهوض الاقتصادي في .



واشار إلى أنّ الحكومة تعتبر القانون أولوية وستستكمل حوله يوم الجمعة.

Advertisement