نداء من البابا إلى العالم... يوم واحد من السلام في عيد ميلاد المخلص

دعا إلى هدنة ليوم واحد في أنحاء العالم كافة لمناسبة ، معربا عن أسفه لأن " يبدو أنها رفضت طلب الهدنة".



وقال البابا لدى مغادرته مقر إقامته في كاستل غاندولفو قرب عائدا إلى : "أجدّد هذا النداء إلى جميع أصحاب النيات الحسنة، كي يحترموا على الأقل، في عيد ميلاد المخلّص، يوما واحدا من السلام.

Advertisement