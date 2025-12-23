انتشرت مؤخرًا في العديد من محلات الحلويات في نسخة محلية من الحلوى التقليدية الـ "Buche de Noël".



عادةً ما تكون هذه الحلوى على شكل كيك إسفنجي خفيف، محشو بالكريمة والشوكولاتة أو الكستناء، لتشبه جذع شجرة.



أما في لبنان، فقد خضعت للتعديل المحلي، إذ حلت فيها حلاوة الجنة مكان الشوكولاتة والكيك، لتصبح نسخة لبنانية مميزة تجمع بين الطابع الفرنسي والأصالة .





