لبنان
هكذا تحوّل الـ "Buche de Noël" إلى نسخة لبنانية!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-12-2025
|
16:16
انتشرت مؤخرًا في العديد من محلات الحلويات في
لبنان
نسخة محلية من الحلوى
الفرنسية
التقليدية الـ "Buche de Noël".
عادةً ما تكون هذه الحلوى على شكل كيك إسفنجي خفيف، محشو بالكريمة والشوكولاتة أو الكستناء، لتشبه جذع شجرة.
أما في لبنان، فقد خضعت للتعديل المحلي، إذ حلت فيها حلاوة الجنة مكان الشوكولاتة والكيك، لتصبح نسخة لبنانية مميزة تجمع بين الطابع الفرنسي والأصالة
اللبنانية
.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
