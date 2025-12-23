بعد ارتفاع الطلب عليها.. هكذا أصبحت أسعار المواشي قبيل العيد

استعدادًا لليلة عيد الميلاد غدًا، سجّل اليوم ارتفاع ملحوظ في الطلب على المواشي المعدة للذبح خلال أيّام العيد، وفق ما أفاد عدد من البائعين " ".



وفي ما يتعلق بالأسعار، بيّن البائعون أن سعر الخروف البلدي الواحد يتراوح بين 270 و300 دولار تقريبًا، ويختلف باختلاف الوزن والجودة.



أما بالنسبة للعجول، أي الماشية الأكبر حجمًا، فقد يصل سعرها إلى أكثر من 2000 دولار، مع تفاوت الأسعار حسب النوع والوزن.

