تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

دمشق تشترط حل قضية الموقوفين قبل أي ملف آخر.. هل تسلّم بيروت قتلة العسكريين وغير المحكومين؟

Lebanon 24
23-12-2025 | 22:55
A-
A+
Doc-P-1459197-639021526281704488.jpeg
Doc-P-1459197-639021526281704488.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" الديار": تحدثت المعلومات عن مطالبة سورية رسمية بتسليم دمشق عددا من الضباط السوريين، الموجودين في لبنان، في اطار الصراع المفتوح بين «دمشق الشرع» ومعارضيها، وسط المخاوف من تحول لبنان إلى صندوق بريد لتبادل الرسائل الدموية.
اضافت: ترفض دمشق اي تقدم في العلاقات بين البلدين او حل للملفات الاخرى قبل اقفال هذا الملف، في مقابل اصرار لبناني على عدم التهاون في ما خص المعتدين على الجيش والابرياء.
وكتب عباس صباغ في" النهار": لم تتظهر نتائج المفاوضات اللبنانية - السورية في شأن الاتفاقية القضائية التي سبق أن عرضها لبنان لتسليم السجناء السوريين في لبنان، وتظهّر ذلك في الاجتماع القضائي اللبناني - السوري الأخير الذي عقد في دمشق ولم يكن مثمراً لجهة الاتفاق على مسودة الاتفاقية.
لم يعد خافياً أن دمشق تضع مسألة السجناء والمحكومين السوريين في لبنان على رأس أولوياتها في العلاقة الثنائية. وخلال اللقاء الأخير بين الرئيس جوزف عون ونائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار وعدد من القضاة، كان تشديد على "ضرورة درس أفضل الصيغ القانونية الممكنة للتفاهم والاتفاق مع الجانب السوري". يُستخلص من كلام متري أن الصيغة التي طُرحت سابقاً لم يتم التوافق عليها، وتاليا كانت توجيهات عون لدرس أفضل الصيغ الممكنة للتفاهم والاتفاق مع الجانب السوري.
كل ذلك يؤكد أن التباين لا يزال واضحاً في شأن التوجه اللبناني والشروط السورية. فالخلاف على نقطتين، الأولى تتصل بمصير الموقوفين غير المحكومين، والثانية بتمسك لبنان، حتى تاريخه، بعدم تسليم قتلة العسكريين والمدنيين والمدانين بجرائم اغتصاب.
وتتصل المعضلة بالنقطة الأولى، وهي شائكة على عكس النقطة الثانية، ولا سيما أن عدد المدانين بالقتل ليس كبيراً، لكنه ملف فائق الحساسية، وليس من السهولة إطلاق إرهابيين تلطخت أيديهم بدماء شهداء الجيش اللبناني في نهر البارد وجرود عرسال وعبرا، أو ارتكبوا جرائم في حق المدنيين ونفذوا تفجيرات في أكثر من منطقة. فيما سوريا تستعجل إقفال الملف من دون الانتباه إلى مسار قانوني ستسلكه أي اتفاقية قضائية، سواء مع سوريا أو غيرها، لناحية موافقة مجلس النواب والتزام سلسلة خطوات قانونية قبل بدء سريان الاتفاقية.
ويبدو جلياً أن وزير العدل مصر على تنفيذ القوانين، علما أنه أعدّ أكثر من اقتراح في شأن الاتفاقية القضائية مع سوريا في ظل تراجع الجانب السوري عن الاتفاق المبدئي الذي ظهر خلال لقاء نصار نظيره السوري مظهر الويس.
كان الاعتقاد أن زيارة وزير العدل السوري لبيروت منتصف تشرين الأول الفائت ولقاءه نائب رئيس الحكومة ونظيره اللبناني قد أفضت إلى اتفاق مبدئي على حل لقضية الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان. إلا أن ما اتفق عليه، ولو مبدئيا في بيروت، لم يكن كذلك في الاجتماع الأخير الذي جمع وفدين قضائيين في دمشق، حيث ظهر الاعتراض السوري على بعض بنود مسودة الاتفاقية القضائية، عدا عن أن الجانب السوري كان ينتظر تسليم السجناء خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام وتسلم المعارضة المسلحة الحكم في سوريا. نقاط الخلاف التي عادت إلى الأخذ والرد، فتركز على تمسك لبنان بتطبيق القوانين السارية وعدم مخالفتها، فيما تريد سوريا تسلم جميع السجناء، أو بعبارة أوضح عدم الالتفات إلى الاستثناءات التي حددتها بيروت.
ومعلوم أن قتلة المدنيين والعسكريين والذين كانت لهم يد في التفجيرات التي ضربت لبنان بين 2013 و2016، جلّهم من الجماعات الإرهابية كتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" و"كتائب عبد الله عزام" وغيرها من الجماعات المسلحة. وبعض تلك الجماعات بات في السلطة في سوريا، ولا سيما "جبهة النصرة" التي بدلت اسمها إلى "هيئة تحرير الشام"، وقد تزعمها "أبو محمد الجولاني" الذي صار رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
والواقع أن الجانب السوري يتذرع بأن أعداداً من الموقوفين هم من السجناء السياسيين وأصحاب الرأي ضد النظام السابق، وأن سجنهم كان بسبب سيطرة أحزاب معينة في لبنان على مفاصل الحياة السياسية في البلاد، وتاليا لم يعد هناك مبرر للاستمرار في سجنهم، علماً أن بيروت لم يسبق أن سجنت معارضين لدمشق.   
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد قضائي لبناني يتوجّه إلى دمشق غدًا لمتابعة ملف الموقوفين
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تشترط مشاركة أوروبا قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تشترط اتفاقاً قبل تفتيش منشآتها النووية المتضررة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف الموقوفين يؤخر تصحيح العلاقات اللبنانية- السورية
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

نائب رئيس

اللبنانية

المعارضة

السورية

التزام

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2025-12-24
Lebanon24
23:29 | 2025-12-23
Lebanon24
23:08 | 2025-12-23
Lebanon24
23:07 | 2025-12-23
Lebanon24
23:03 | 2025-12-23
Lebanon24
23:01 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24