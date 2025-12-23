أطلقوا النار فجرا باتجاه محل في طرابلس ولاذوا بالفرار (صور)

أقدم مجهولون فجر اليوم الأربعاء على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه محل لبيع أدوات التنظيف يعود للمدعو "م.ه"، في محلة طلعة رفاعية في قبل أن يلوذوا بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وقد أدى إطلاق النار إلى اختراق باب المحل والتسبب باندلاع حريق في داخله.

وعملت فرق الدفاع المدني لاحقاً على إخماد النيران والسيطرة عليها من دون تسجيل أي إصابات.



واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، ولا تزال أسباب إطلاق النار مجهولة حتى الآن.