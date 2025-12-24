تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سوريا تنفي: لا علاقة لنا بهذه الروايات
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
24-12-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت مصادر معنية ومقرّبة من
الإدارة السورية
الجديدة" أن
دمشق
لم تتدخل يومًا في الشأن اللبناني، ولا تقوم بأي عمل أمني داخل الأراضي
اللبنانية
"، نافية بشكل قاطع "كل ما يُتداول عن دور سوري في حوادث اغتيال أو خطف طالت عناصر أو ضباطًا من
الجيش السوري
السابق".
وشددت المصادر "على أن هذه الاتهامات عارية تمامًا من الصحة، وتقف خلفها جهات تسعى إلى خلط الأوراق وإقحام
سوريا
في ملفات لا علاقة لها بها".
وأشارت إلى "أن موقف الإدارة الجديدة واضح لجهة احترام سيادة
لبنان
وعدم الانخراط في أي صراعات داخلية"، معتبرة أن "إعادة إحياء هذه الروايات يخدم أهدافًا سياسية وإعلامية معروفة".
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
أنباء عن علاقة حب تجمع عمرو دياب بهذه الممثلة الحسناء!
Lebanon 24
أنباء عن علاقة حب تجمع عمرو دياب بهذه الممثلة الحسناء!
24/12/2025 11:25:12
24/12/2025 11:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: لا علاقة لإسرائيل بهجوم المزة في سوريا
Lebanon 24
هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: لا علاقة لإسرائيل بهجوم المزة في سوريا
24/12/2025 11:25:12
24/12/2025 11:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قسد تنفي وجود تحشيد عسكري تركي على خطوط التماس شمال شرقي سوريا
Lebanon 24
قسد تنفي وجود تحشيد عسكري تركي على خطوط التماس شمال شرقي سوريا
24/12/2025 11:25:12
24/12/2025 11:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة الجهاد الفلسطينية تنفي تعزيز قدراتها العسكرية داخل سوريا
Lebanon 24
حركة الجهاد الفلسطينية تنفي تعزيز قدراتها العسكرية داخل سوريا
24/12/2025 11:25:12
24/12/2025 11:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الإدارة السورية
الجيش السوري
اللبنانية
السورية
سورية
دمشق
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو: غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب.. والجيش الإسرائيلي يُعلن مهاجمة مواقع للحزب
Lebanon 24
بالفيديو: غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب.. والجيش الإسرائيلي يُعلن مهاجمة مواقع للحزب
04:14 | 2025-12-24
24/12/2025 04:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان استقبل أحمد مختار خالد
Lebanon 24
دريان استقبل أحمد مختار خالد
04:03 | 2025-12-24
24/12/2025 04:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ادرعي: استهدفنا مواقع لزب الله جنوب لبنان
Lebanon 24
ادرعي: استهدفنا مواقع لزب الله جنوب لبنان
04:03 | 2025-12-24
24/12/2025 04:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بين منع الحرب واختبارات الفتنة.. الجيش في دائرة الاستهداف؟!
Lebanon 24
بين منع الحرب واختبارات الفتنة.. الجيش في دائرة الاستهداف؟!
04:00 | 2025-12-24
24/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العمالي العام": الدعم المالي للأسر الفقيرة يجب أن يستكمل بإيجاد فرص عمل
Lebanon 24
"العمالي العام": الدعم المالي للأسر الفقيرة يجب أن يستكمل بإيجاد فرص عمل
03:58 | 2025-12-24
24/12/2025 03:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
11:00 | 2025-12-23
23/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
10:01 | 2025-12-23
23/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
09:01 | 2025-12-23
23/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
04:14 | 2025-12-24
بالفيديو: غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب.. والجيش الإسرائيلي يُعلن مهاجمة مواقع للحزب
04:03 | 2025-12-24
دريان استقبل أحمد مختار خالد
04:03 | 2025-12-24
ادرعي: استهدفنا مواقع لزب الله جنوب لبنان
04:00 | 2025-12-24
بين منع الحرب واختبارات الفتنة.. الجيش في دائرة الاستهداف؟!
03:58 | 2025-12-24
"العمالي العام": الدعم المالي للأسر الفقيرة يجب أن يستكمل بإيجاد فرص عمل
03:51 | 2025-12-24
سرقة صراف في جونية!
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 11:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 11:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 11:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24