سوريا تنفي: لا علاقة لنا بهذه الروايات

أكدت مصادر معنية ومقرّبة من الجديدة" أن لم تتدخل يومًا في الشأن اللبناني، ولا تقوم بأي عمل أمني داخل الأراضي "، نافية بشكل قاطع "كل ما يُتداول عن دور سوري في حوادث اغتيال أو خطف طالت عناصر أو ضباطًا من السابق".وشددت المصادر "على أن هذه الاتهامات عارية تمامًا من الصحة، وتقف خلفها جهات تسعى إلى خلط الأوراق وإقحام في ملفات لا علاقة لها بها".وأشارت إلى "أن موقف الإدارة الجديدة واضح لجهة احترام سيادة وعدم الانخراط في أي صراعات داخلية"، معتبرة أن "إعادة إحياء هذه الروايات يخدم أهدافًا سياسية وإعلامية معروفة".