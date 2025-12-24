أعداد لافتة.. خليجيون في لبنان

مع حلول عيد الميلاد واقتراب ليلة رأس السنة لوحظ في الأيام الماضية وجود اعداد لا بأس بها من السيّاح الخليجيين في ولاسيما من الإماراتيين والكويتيين الذين يأتون بأعداد لافتة، إضافة إلى السيّاح المصريين والعراقيين والأردنيين الذين، ككل سنة، يتصدرون قائمة السياح خلال هذه الفترة من العام.وتُشير آخر الأرقام إلى ان نسبة إشغال الفنادق في في الأيام الأخيرة تخطّت الـ80 في المئة وفي خارجها وصلت الى 60 و70 في المئة.وفي هذا الإطار، توّقع نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر" ان تصل نسبة الإشغال في الفنادق في بيروت في الفترة الممتدّة ما بين 27 كانون الأول الحالي وحتى 3 كانون الثاني المقبل إلى 100 بالمئة ما يعني ان لبنان هو وجهة سياحية قائمة ولاسيما للخليجيين".