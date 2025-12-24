تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
24-12-2025
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسببت عاصفة رعدية قوية ضربت
لبنان
أمس الثلاثاء بقيام طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية Air France بالدوران مرتين فوق أجواء العاصمة
بيروت
وانتظار انحسار
العاصفة
للهبوط في
المطار
.
وتمكنت طائرة الـ
air france
لاحقا إضافة إلى طائرات أخرى واجهن المشكلة نفسها من الهبوط بسلام في
مطار بيروت
على الرغم من استمرار الرياح الخلفية التي تؤثر على هبوط الطائرات.
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
24/12/2025 11:25:39
24/12/2025 11:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي وسقوط قتلى
Lebanon 24
بالفيديو...تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي وسقوط قتلى
24/12/2025 11:25:39
24/12/2025 11:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطّم طائرة صغيرة أثناء هبوطها في مطار ستايتسفيل الإقليمي بنورث كارولاينا وفقًا لهيئة الطيران الفيدرالية
Lebanon 24
تحطّم طائرة صغيرة أثناء هبوطها في مطار ستايتسفيل الإقليمي بنورث كارولاينا وفقًا لهيئة الطيران الفيدرالية
24/12/2025 11:25:39
24/12/2025 11:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة ركاب بولندية تنحرف عن المدرج بعد هبوطها في مطار عاصمة ليتوانيا
Lebanon 24
طائرة ركاب بولندية تنحرف عن المدرج بعد هبوطها في مطار عاصمة ليتوانيا
24/12/2025 11:25:39
24/12/2025 11:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
air france
مطار بيروت
الفرنسية
✨ الخلف
العاصفة
المطار
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحريري: آن الأوان أن يلتف الجميع حول المؤسسات الشرعية لبناء دولة طبيعية
Lebanon 24
الحريري: آن الأوان أن يلتف الجميع حول المؤسسات الشرعية لبناء دولة طبيعية
04:23 | 2025-12-24
24/12/2025 04:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب.. والجيش الإسرائيلي يُعلن مهاجمة مواقع للحزب
Lebanon 24
بالفيديو: غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب.. والجيش الإسرائيلي يُعلن مهاجمة مواقع للحزب
04:14 | 2025-12-24
24/12/2025 04:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان استقبل أحمد مختار خالد
Lebanon 24
دريان استقبل أحمد مختار خالد
04:03 | 2025-12-24
24/12/2025 04:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ادرعي: استهدفنا مواقع لزب الله جنوب لبنان
Lebanon 24
ادرعي: استهدفنا مواقع لزب الله جنوب لبنان
04:03 | 2025-12-24
24/12/2025 04:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بين منع الحرب واختبارات الفتنة.. الجيش في دائرة الاستهداف؟!
Lebanon 24
بين منع الحرب واختبارات الفتنة.. الجيش في دائرة الاستهداف؟!
04:00 | 2025-12-24
24/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
11:00 | 2025-12-23
23/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
10:01 | 2025-12-23
23/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
09:01 | 2025-12-23
23/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
04:23 | 2025-12-24
الحريري: آن الأوان أن يلتف الجميع حول المؤسسات الشرعية لبناء دولة طبيعية
04:14 | 2025-12-24
بالفيديو: غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب.. والجيش الإسرائيلي يُعلن مهاجمة مواقع للحزب
04:03 | 2025-12-24
دريان استقبل أحمد مختار خالد
04:03 | 2025-12-24
ادرعي: استهدفنا مواقع لزب الله جنوب لبنان
04:00 | 2025-12-24
بين منع الحرب واختبارات الفتنة.. الجيش في دائرة الاستهداف؟!
03:58 | 2025-12-24
"العمالي العام": الدعم المالي للأسر الفقيرة يجب أن يستكمل بإيجاد فرص عمل
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 11:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 11:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 11:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24