لبنان
في محلة التعمير.. توقيف سارق نفّذ أكثر من 20 عمليّة سرقة
Lebanon 24
24-12-2025
|
02:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات السّرقة في مختلف المناطق
اللبنانية
، توافرت معطيات لدى
شعبة المعلومات
حول قيام شخص مجهول بعمليّات سرقة من داخل سيّارات في العديد من المناطق في محافظتَي
بيروت
وجبل
لبنان
.
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، تمكّنت من معرفة هويّته، وهو المدعو:
– ع. ن. (مواليد عام 1968، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة ونشل، وسرقة من داخل سيّارات-
بتاريخ 3-12-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة تعمير – حارة
صيدا
، وضبطت بحوزته مبلغًا ماليًّا وكميّة من المسروقات.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذ أكثر من ٢٠ عمليّة سرقة من داخل سيّارات في مناطق العدلية،
الأشرفية
، جادة الرئيس إميل
لحود
، طريق
المطار
،
وسط بيروت
.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة
القضاء
المختص.
تنبيه: تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين، عدم ترك أغراض ثمينة داخل سيّاراتهم (جهاز خلوي، حقيبة، جهاز حاسوب محمول laptop…)، وذلك لتفادي سرقتها.
Advertisement
