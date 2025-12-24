وقّعت جامعة البلمند (UOB) مع شركة " " بهدف وضع إطار للتعاون في مجالات تعليم وبناء القدرات الرقمية، بما يساهم في تزويد الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية والموظفين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وقّع المذكرة البلمند الدكتور إلياس وراق ورئيس "مايكروسوفت" لمنطقة وأفريقيا نعيم يزبك.

تحدّد مذكرة التفاهم، بحسب بيان، "مجالات التعاون المحتملة في تطوير برامج تعليم الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات وتقييم امكانية انشاء مركز تميّز، بما يدعم القيادات الأكاديمية والتنفيذية وأعضاء الهيئة التعليمية والموظفين والطلاب، ويعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي واقتصاد الذكاء الاصطناعي".

وأكد وراق أهمية المذكرة، وقال: "تعكس جامعة البلمند دورها في إعداد كوادر قادرة على قيادة الرقمي. ومن خلال التعاون مع مايكروسوفت، نهدف إلى تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي وربط التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل والتحول الرقمي".

، قال يزبك: "تلتزم مايكروسوفت تمكين الأفراد والمؤسسات من تحقيق المزيد في عصر الذكاء الاصطناعي. ويسعدنا التعاون مع جامعة البلمند في دعم مبادرات تعليمية وتدريبية تركز على بناء المهارات الرقمية، وتمكين الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية والموظفين من اكتساب القدرات اللازمة للمشاركة بثقة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي".

بموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على "تطوير ودمج برامج تعليم الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الأكاديمية ومبادرات التدريب، وتعزيز تبادل المعرفة وتنفيذ أنشطة مشتركة تدعم الابتكار والتقدّم التعليمي والتكنولوجي".