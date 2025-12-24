تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

دريان استقبل أحمد مختار خالد

Lebanon 24
24-12-2025 | 04:03
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الناشط السياسي المهندس أحمد مختار خالد الذي قال: "تناول اللقاء مواضيع تهمّ العاصمة بيروت وتحديداً البؤر الأمنية في شوارعها التي تشكّل حساسية عند المواطن البيروتي وغياب أبناء بيروت من التعيينات الأمنية والإدارية وعلى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية 2026 في موعدها أو أقصاها شهر تموز. كما تطرّق البحث إلى موضوع مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الأموال، وكنا نتمنى لو تداركت حكومة الدكتور حسان دياب حينها الأمر وأصدرت الكابيتول الكونترول لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه حالياً".

 

أضاف: "نثني على دور الجيش بإنهاء المرحلة الأولى من المهمة الموكلة إليه لنزع السلاح جنوب الليطاني ونؤكد على ضرورة دعم الجيش اللبناني بكافة احتياجاته من عدّة وعتيد كي يقوم بمهامه المطلوبة منه ليشعر المواطن بالأمن والأمان".

 

وتابع: "تطرّق اللقاء إلى موضوع التعيينات الإدارية على صعيد المديرين العامّين وخصوصاً وزارة الصحة حيث تفتقد لمدير عام أصيل منذ خمس سنوات مما يؤثر ذلك على الأمن الصّحّي والرّقابة على المواد الغذائية والأدوية التي يتناولها المواطن".

 

وختم منوها" بدور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون و رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام الدؤوب في ظلّ التركة الثقيلة التي ورثها من الحكومات السابقة".

