دريان استقبل أحمد مختار خالد

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الفتوى، الناشط السياسي المهندس أحمد مختار خالد الذي قال: "تناول اللقاء مواضيع تهمّ العاصمة وتحديداً البؤر الأمنية في شوارعها التي تشكّل حساسية عند المواطن البيروتي وغياب أبناء بيروت من التعيينات الأمنية والإدارية وعلى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية 2026 في موعدها أو أقصاها شهر . كما تطرّق البحث إلى موضوع مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الأموال، وكنا نتمنى لو تداركت حكومة الدكتور حينها الأمر وأصدرت الكابيتول الكونترول لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه حالياً".

أضاف: "نثني على دور الجيش بإنهاء المرحلة الأولى من المهمة الموكلة إليه لنزع السلاح جنوب الليطاني ونؤكد على ضرورة دعم بكافة احتياجاته من عدّة وعتيد كي يقوم بمهامه المطلوبة منه ليشعر المواطن بالأمن والأمان".

وتابع: "تطرّق اللقاء إلى موضوع التعيينات الإدارية على صعيد المديرين العامّين وخصوصاً حيث تفتقد لمدير عام أصيل منذ خمس سنوات مما يؤثر ذلك على الأمن الصّحّي والرّقابة على المواد الغذائية والأدوية التي يتناولها المواطن".

وختم منوها" بدور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون و القاضي نواف سلام الدؤوب في ظلّ التركة الثقيلة التي ورثها من الحكومات السابقة".