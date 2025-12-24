ادرعي: استهدفنا مواقع لزب الله جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرايلي ان الجيش الاسرائيلي اغار على عدة مواقع إطلاق تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب ، حيث تم تدمير مباني عسكرية وبنى تحتية اضافية عمل منها عناصر من في الفترة الأخيرة.واعتبر ان مواقع الاطلاق التي تم استهدافها خرقًا للتفاهمات بين ولبنان، مشدداً على ان الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لإزالة اي تهديد على ولكنه محاولات اعادة اعمار حزب الله الإرهابي.