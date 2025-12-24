تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
12
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
ادرعي: استهدفنا مواقع لزب الله جنوب لبنان
Lebanon 24
24-12-2025
|
04:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرايلي
افيخاي ادرعي
ان الجيش الاسرائيلي اغار على عدة مواقع إطلاق تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب
لبنان
، حيث تم تدمير مباني عسكرية وبنى تحتية اضافية عمل منها عناصر من
حزب الله
في الفترة الأخيرة.
واعتبر ان مواقع الاطلاق التي تم استهدافها خرقًا للتفاهمات بين
إسرائيل
ولبنان، مشدداً على ان الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لإزالة اي تهديد على
دولة إسرائيل
ولكنه محاولات اعادة اعمار حزب الله الإرهابي.
Advertisement
