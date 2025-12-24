تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الثلوج ستصل إلى 1800 متر.. استعدوا لمنخفض جوي آت من البحر الأسود في هذا الموعد
Lebanon 24
24-12-2025
|
04:25
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان الطقس يستقر تدريجياً في
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط ابتداء
من بعد
ظهر اليوم الأربعاء ويستمر مستقرًا حتى صباح يوم الجمعة حيث يتحوّل تدريجيًا الى طقس شتوي ممطر مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الاسود والذي يحمل معه أمطار غزيرة، رياح ناشطة، وثلوج مع تدني ملحوظ بدرجات الحرارة .
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة مع ثلوج خفيفة فوق ال ٢٠٠٠ متر صباحا خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد، يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر ويتحول الى قليل الغيوم كما يكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.
الخميس:
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة.
الجمعة:
غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة ويتحول الطقس تدريجياً الى غائم اعتبارا من الظهر حيث تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا لتلامس ٤٥ كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق يتشكل الضباب على المرتفعات.
السبت:
غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة و تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا لتلامس ٦٥كلم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر. نحذر من تشكل السيول، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما دون في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
