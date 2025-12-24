بعد تداول خبر عن تفتيش بيوت في البلدة.. بيان توضيحي من بلدية محرونة

أفادت بلدية محرونة أن الخبر المتداول حول وجوب تفتيش بيوت في البلدة عارٍ عن الصحة.وأكدت البلدية في بيان أن ما يجري هو تنفيذ دورية في منطقة الحرش، تضم القوات الماليزية بمواكبة والمخابرات وبالتعاون مع بلدية محرونة، وذلك ضمن الإجراءات الروتينية المتبعة، دون أي تفتيش للمنازل.