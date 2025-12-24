تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
السيّد نوّه بجهود حكومة ميقاتي التي أسست لكثير من الخطوات التي بنت طريق التعافي في البلاد
Lebanon 24
24-12-2025
|
05:06
قال رئيس
اتحاد نقابات العمال
والمستخدمين في
لبنان
الشمالي
شادي السيد في بيان انه فيما يحتفل الشماليون كل على طريقته باعادة فتح المسلك
الغربي
لطريق نفق شكا
بيروت
نستذكر الجهود الحثيثة التي بذلها وزير الاشغال العامة والنقل السابق
علي حمية
والمتابعات التي قام بها وحرصه على اعادة فتح هذه الطريق"، منوها ب"الجدية الكبيرة التي اتسم بها عمله"، كما نوه ب"جهود الحكومة الميقاتية التي اسست لكثير من الخطوات التي بنت طريق التعافي في البلاد".
وأشار إلى أن "الحكومة الحالية تستند إلى هذه الخطوات والأسس التي وضعتها حكومة
ميقاتي
، متطلعين إلى فتح كل الآفاق وتحقيق التعافي الكامل في لبنان".
