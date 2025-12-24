تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

السيّد نوّه بجهود حكومة ميقاتي التي أسست لكثير من الخطوات التي بنت طريق التعافي في البلاد

Lebanon 24
24-12-2025 | 05:06
A-
A+
Doc-P-1459367-639021750974596798.png
Doc-P-1459367-639021750974596798.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 قال رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد في بيان انه  فيما يحتفل الشماليون كل على طريقته باعادة فتح المسلك الغربي لطريق نفق شكا بيروت نستذكر الجهود الحثيثة التي بذلها وزير الاشغال العامة والنقل السابق علي حمية والمتابعات التي قام بها وحرصه على اعادة فتح هذه الطريق"، منوها ب"الجدية الكبيرة التي اتسم بها عمله"،  كما نوه ب"جهود الحكومة الميقاتية التي اسست لكثير من الخطوات التي بنت طريق التعافي في البلاد".

وأشار إلى أن "الحكومة الحالية تستند إلى هذه الخطوات والأسس التي وضعتها حكومة ميقاتي، متطلعين إلى فتح كل الآفاق وتحقيق التعافي الكامل في لبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: نعول على حكمة قيادة الجيش لبسط الاستقرار ومنع الذرائع التي يستخدمها العدو الاسرائيلي لعدم الانسحاب من المواقع الجديدة التي احتلها وتحويل البلدات الجنوبية لاسيما الحدودية إلى منطقة مدمّرة وخالية من السكان
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:05:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو: نحن في طريق التعافي والتغلب على اللامساواة التي ترسخت بسبب الحصار والعقوبات وفي الطريق لبناء ديمقراطية حقيقية مباشرة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:05:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نيكولاس مادورو: نحن في طريق التعافي والتغلب على اللامساواة التي ترسخت بسبب الحصار والعقوبات وفي الطريق لبناء ديمقراطية حقيقية مباشرة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:05:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:05:49 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد نقابات العمال

رئيس اتحاد

علي حمية

الميقاتي

علي حمي

الشمالي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:46 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-24
Lebanon24
12:58 | 2025-12-24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-24
Lebanon24
11:46 | 2025-12-24
Lebanon24
11:22 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24