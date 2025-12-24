السيّد نوّه بجهود حكومة ميقاتي التي أسست لكثير من الخطوات التي بنت طريق التعافي في البلاد

قال رئيس والمستخدمين في شادي السيد في بيان انه فيما يحتفل الشماليون كل على طريقته باعادة فتح المسلك لطريق نفق شكا نستذكر الجهود الحثيثة التي بذلها وزير الاشغال العامة والنقل السابق والمتابعات التي قام بها وحرصه على اعادة فتح هذه الطريق"، منوها ب"الجدية الكبيرة التي اتسم بها عمله"، كما نوه ب"جهود الحكومة الميقاتية التي اسست لكثير من الخطوات التي بنت طريق التعافي في البلاد".



وأشار إلى أن "الحكومة الحالية تستند إلى هذه الخطوات والأسس التي وضعتها حكومة ، متطلعين إلى فتح كل الآفاق وتحقيق التعافي الكامل في لبنان".

