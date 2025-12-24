تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

كركي: 185 مليار ليرة للمستشفيات والأطبّاء

Lebanon 24
24-12-2025 | 05:12
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان، انه" إطار المسار التصاعدي الذي يشهده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على صعيد القطاع الصحي، تواصل الإدارة تثبيت ركائز التعافي وتعزيز استمراريّة التقديمات للمضمونين، من خلال انتظام التمويل وتسريع آليات الدفع، بما ينعكس مباشرة على قدرة المستشفيات على استقبال المرضى من دون تحميلهم أعباء مالية إضافية".

وأشارت الى ان "هذه السياسة، قد أثبتت فعاليّتها، مع توسع التغطية وعودة معظم التقديمات إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، ما ساهم في استعادة الثقة بين الصندوق والقطاع الاستشفائي.

وفي هذا السياق، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي 3 قرارات بتاريخ 24/12/2025، قضى بموجبها دفع سلفات مالية استثنائية للأطبّاء وللمستشفيات، بقيمة إجمالية بلغت 185 مليار ليرة لبنانية، توزّعت على الشكل الآتي :

90 مليار ليرة لبنانية لتغطية الأعمال غير المقطوعة (الطبابة).
95 مليار ليرة لبنانية لتغطية الأعمال الجراحية المقطوعة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للنهج المعتمد في دعم المؤسسات الاستشفائية وضمان سيولتها المالية، مع التشديد على التزامها بالتعرفات التي أقرّها الصندوق. وقد أكّد المدير العام أنّه لن يتهاون مع أي جهة مخالفة، وسيتّخذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحقّها، بدءاً من توجيه الإنذارات وصولاً إلى فسخ العقود ومقاضاتها أمام القضاء المختص.

وفي الختام، يتوجّه د. كركي بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات إلى اللبنانيين لمناسبة حلول الأعياد المجيدة، راجيًا أن تحمل هذه الأعياد معها بشائر الخير والطمأنينة، وأن تكون مناسبة لتجديد الأمل وتعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن الواحد. كما يأمل أن يشكّل العام المقبل محطّة إيجابيّة تعيد للبنان عافيته الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وتكرّس الاستقرار والنهوض المنشودين لوطننا الحبيب.

كذلك جدّد التزامه بمواصلة العمل على تنفيذ الخطوات الإصلاحية التي سبق ووعد بها، لا سيّما في مجالات المكننة وتطوير آليات العمل وتحسين مستوى التقديمات الصحيّة والاجتماعيّة، إضافةً إلى السعي الدائم لتعزيز أوضاع الصندوق وضمان استدامته المالية والإدارية خلال العام المقبل، بما يخدم مصلحة المضمونين ويعزّز الثقة بالمؤسسة".
لبنان

إقتصاد

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المدير العام

ليرة لبنانية

صندوق الوطني

محمد كركي

القضاء

التزام

الجراح

