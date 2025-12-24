تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أمسية ميلادية في كاتدرائية القديس مار توما في صور

Lebanon 24
24-12-2025 | 05:17
A-
A+
Doc-P-1459372-639021755041298689.jpg
Doc-P-1459372-639021755041298689.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحييت رعية القديس توما الرسول للروم الملكيين الكاثوليك أمسية ميلادية في كاتدرائية القديس مار توما في صور برعاية راعي ابرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج إسكندر، أحياها المرنم المختار طنوس عبد بمشاركة شبيبة الرعية رافقهم على الأورغ الفنان جورج مجدلاني واستاذة الكونسرفاتوار الوطني زينة ابراهيم وإبراهيم برد،  حيث قدموا ريسيتالًا ميلاديًا ، في حضور النائبة عناية عز الدين، الممثل العسكري لفرنسا في جنوب لبنان رئيس أركان اليونيفيل اللواء بول سانزي، رئيس بلدية صور حسن دبوق وعقيلته، نائب رئيس البلدية علوان شرف الدين ، رئيس "ليونز كوت بيروت" الدكتور حسن تاج الدين والآباء بشارة كتورة وريشار فرعون وحشد من ابناء الرعية واهالي صور. 

والقى المتروبوليت اسكندر كلمة بالمناسبة قال  فيها:" دعوني أشارككم لحظة من القلب. لحظة تشبه الميلاد نفسه... بسيطة، هادئة، بلا ضجيج.الميلاد ليس حدثًا نضعه على الروزنامة ونمضي. وهو زيارة. زيارة الله لقلوبٍ متعبة، ولأرواحٍ تبحث عن معنى وسط كثرة الكلام وقلّة السكون.لهذا السبب، ما زالت التراتيل قادرة أن تقرّبنا منه: لأنها تشبهه...صادقة، غير مستعجلة، وتدخل حيث تعجز الكلمات".

 اضاف:" هذا المساء ليس عملا فنّيًا فحسب. إنه وقت مُعطى لنا. وقت لنصغي، لا فقط بآذاننا، بل بكلّ ما فينا. والنغم الذي سنسمعه بعد قليل هو ثمرة تعبٍ وصبرٍ ومحبة، وكلّ من حضّر له يعرف كم من الساعات الهادئة، وكم من الالتزام الصامت، سبقت هذه اللحظة. وهذا، بحدّ ذاته، صلاة. من القلب أشكر المختار طنوس العبد، الذي يعرف أن خدمة الناس ليست منصبًا، بل أمانة. أمانة الحفاظ على روح صور، وعلى قدرتها أن تفرح معًا، وأن تجتمع حول ما هو جميل. وأشكر الكورال، لأنكم لم تقدّموا أصواتكم فقط، بل وقتكم، وجهدكم، وصدقكم. جعلتم من التحضير رسالة، ومن الترتيل مشاركة حقيقية في فرح الميلاد".

ختم:"أنتم تذكّروننا الليلة بأن الرجاء لا يحتاج إلى خطابات كبيرة،بل إلى أشخاص يؤمنون بما يفعلون بأن الجمال ما زال ممكنًا، حتّى في أيّام صعبة وبأن الله ما زال قريبًا، حين نسمح له أن يمرّ عبر لحن،أو كلمة،أو لقاء صادق. فلنترك لهذا المساء ان يأخذنا كما نحن: بتعبنا، وبفرحنا، وبأسئلتنا. لعلّنا نخرج من هنا أخفّ قليلًا، وأكثر سلامًا. ولعلّ الميلاد، من جديد، يجد طريقه إلينا بهدوء. ميلاد مجيد".

في الختام توجه الجميع إلى الميناء لاختتام مهرجان القرية الميلادية التي أقامتها بلدية صور.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمسية ميلادية في بينو العكارية
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هي هدية البابا إلى دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل (صور)
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ضمن مهرجانات جونيه Jounieh Fête Noël.. امسية ميلادية للكونسرفاتوار
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"خلاصنا آتٍ"… "القوات" تحيي أمسية ميلادية ورسائل ثبات
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

جنوب لبنان

الكاثوليك

نائب رئيس

عز الدين

ابراهيم

التزام

بيروت

المينا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:01 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-24
Lebanon24
13:01 | 2025-12-24
Lebanon24
12:58 | 2025-12-24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-24
Lebanon24
11:46 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24