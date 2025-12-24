بيان تحذيريّ من شركة "امتياز كهرباء جبيل"

اصدرت شركة "امتياز "بيانا اعربت فيه عن" اسفها لتزايد التعديات على الشبكة الكهربائية بتمديد كابلات خاصة لخدمات تجارية ، بظل حمايات خفية ومتخفية وهي مرفوضة نهائيا" .



وذكرت انه "تم بناء هذه الإنشاءات طوال سبعين سنة من مالنا الخاص لخدمة مشتركي امتياز كهرباء ولنتمكن من تقديم أفضل الخدمات ٢٤/٢٤ ساعة"، مشيرة إلى إن "هذه التعديات تشكل خطرا على السلامة العامة وعلى فنيي كهرباء جبيل ويعاقب عليها القانون ولن تنفع الحمايات الخفية والمتخفية ".



واعلنت الشركة انها لن " تخضع للضغوطات مهما إختلف نوعها ومصدرها ، وتطبيق القوانين ملزم على الجميع دون إستثناء ".



ولفتت إلى أنه "يتم التنسيق فقط مع البلديات، وبطلب منها تمديد كابلات للكاميرات لتأمين السلامة العامة للمواطنين بشروط تقنية وخرائط واضحة تحدد المواقع مع تأمين آليات خاصة للتمديد تحفظ السلامة العامة ، وذلك بصورة "موقتة" نظرا لكثرة السرقات والتعدي على الاملاك الخاصة "، مؤكدة ان" كل متعد على الشبكة الكهربائية العامة يرتكب "جرما" يخضع "لقانون رقم ٦٢٣ "وسيتم تحرير بحقه محضر ضبط من قبل محلفين بالمحاكم ويتم فورا إزالة التعديات عن الشبكات الكهربائية ".



واعلنت الشركة انها "تطبق جميع القوانين المراسيم والقرارات الصادرة عن التي هي مرجعنا الوحيد ، ومن لديه اي اعتراض ليتوجه إلى للإستثمار بوزارة الطاقة فالقانون يحمينا ويحمي كل مؤسسة وكل مواطن صالح" .



وختمت :" القانون ملجئنا وهذا هو تاريخنا ".

