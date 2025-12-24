الأمن العام: تعديل مواعيد الاختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبتيّ مأمور ومفتش متمرن

صدر عن في البيان التالي:

"إلحاقاً للإعلان الصادر عن العام بتاريخ 12/12/2025 والمتعلق بتحديد مواعيد الإختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبتي مأمور متمرن ومفتش درجة ثانية متمرن، تعلن للأمن العام عن تعديل مواعيد الإختبارات الرياضية وفقاً لما هو مذكور في الرابط التالي:

https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/511".