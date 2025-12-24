تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لمنع "حزب الله" من العودة... خطّة إسرائيليّة في جنوب لبنان هذه تفاصيلها

Lebanon 24
24-12-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1459381-639021773080076908.jpg
Doc-P-1459381-639021773080076908.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر لبنانية أفادت أن إسرائيل بدأت بتنفيذ عملية تقسيم جنوب لبنان عبر إنشاء مناطق عازلة متعددة، وسط تعزيز وجودها العسكري والأمني من خلال تحصينات وآليات، مشابهة للخطة التي نفذتها في قطاع غزة.

وقالت المصادر إنّ "الخطة التي شرعت إسرائيل بتنفيذها في جنوب لبنان، وتُعرف بـ"حلقة المناطق العازلة"، تهدف إلى منع عودة حزب الله إلى الحدود، وذلك عبر تحويل بعض المناطق إلى فضاءات خالية من السكان أو "اقتصادية"، وسط استمرار الغارات والتدمير رغم وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024".

وأضافت: "الخطة الإسرائيلية تشمل إنشاء منطقة عازلة جنوب نهر الليطاني بعمق 1 إلى 3 كيلومترات على الأقل، مع إمكانية توسيع المساحة، من خلال تدمير المزيد من البنى التحتية والأراضي الزراعية اللبنانية". 
وأشارت المصادر إلى أن الخطة الإسرائيلية تشبه الخطة التي تم تنفيذها في قطاع غزة، حيث أقامت إسرائيل منطقة عازلة بعمق 1 كم وعملت على تقسيم القطاع بخطوط أمنية، مع التخطيط لتحويل المنطقة إلى "اقتصادية" خالية من السكان.

وأكدت المصادر أن هذه الخطة تعد جزءًا من "نظرية الأمن الإسرائيلي الجديدة" لإنشاء حلقة عازلة من غزة إلى لبنان. (ارم نيوز)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" أدان "مجزرة عين الحلوة": هذه الجريمة اعتداء على لبنان وسيادته
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في بيروت: سنستخدم كل الوسائل لمنع حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"خطة إسرائيلية" جديدة للبنان.. إكتشفوا تفاصيلها!
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا اليوم ناشطين اثنين من حزب الله في ميفدون وحولا جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

نهر الليطاني

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الليطاني

ارم نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:01 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-24
Lebanon24
13:01 | 2025-12-24
Lebanon24
12:58 | 2025-12-24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-24
Lebanon24
11:46 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24