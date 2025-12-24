لمنع "حزب الله" من العودة... خطّة إسرائيليّة في جنوب لبنان هذه تفاصيلها

ذكر موقع " "، أنّ مصادر لبنانية أفادت أن بدأت بتنفيذ عملية تقسيم عبر إنشاء مناطق عازلة متعددة، وسط تعزيز وجودها العسكري والأمني من خلال تحصينات وآليات، مشابهة للخطة التي نفذتها في .



وقالت المصادر إنّ "الخطة التي شرعت إسرائيل بتنفيذها في جنوب ، وتُعرف بـ"حلقة المناطق العازلة"، تهدف إلى منع عودة إلى الحدود، وذلك عبر تحويل بعض المناطق إلى فضاءات خالية من السكان أو "اقتصادية"، وسط استمرار والتدمير رغم وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024".



وأضافت: "الخطة تشمل إنشاء منطقة عازلة جنوب بعمق 1 إلى 3 كيلومترات على الأقل، مع إمكانية توسيع المساحة، من خلال تدمير المزيد من البنى التحتية والأراضي الزراعية ".

وأشارت المصادر إلى أن الخطة الإسرائيلية تشبه الخطة التي تم تنفيذها في قطاع غزة، حيث أقامت إسرائيل منطقة عازلة بعمق 1 كم وعملت على تقسيم القطاع بخطوط أمنية، مع التخطيط لتحويل المنطقة إلى "اقتصادية" خالية من السكان.



وأكدت المصادر أن هذه الخطة تعد جزءًا من "نظرية الأمن الجديدة" لإنشاء حلقة عازلة من غزة إلى لبنان. (ارم نيوز)