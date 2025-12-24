توقيع مراسيم ترقية ضباط إلى رتب أعلى

وقّع رئيس الجمهورية ظهر اليوم مراسيم ترقية ضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي وامن الدولة والامن العام، الى رتب اعلى وذلك ابتداء من 1 كانون الثاني 2026.

وصدرت المراسيم التي حملت الارقام الآتية: 2190، 2193، 2195، 2197، 2199، 2201 بتاريخ 24 كانون الاول 2025.

ووقّع المراسيم، اضافة الى ، نواف سلام، ياسين جابر، ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات احمد .

