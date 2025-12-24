البعريني أدان التعديات المتكررة على مكب سرار

إستنكر عضو تكتّل " " النائب وليد البعريني التعديات المتكررة على مكب سرار المعتمد لمحافظة وافتعال الحرائق، وما خلفته من أضرار بيئية وصحية جسيمة طالت القرى والبلدات المجاورة، نتيجة تصاعد الانبعاثات السامة والروائح الخانقة وانتشار الملوثات في الهواء والتربة.



وقال :"إن هذا الواقع الخطير يهدد سلامة المواطنين، ولا سيما الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفّسي، ويشكل اعتداء صارخا على حق أهل عكار ببيئة سليمة وصحة آمنة، في ظل غياب المعالجة الجذرية والاكتفاء بحلول ترقيعية لم تثبت فعاليتها".



وأشار البعريني إلى "أنّ هناك اتفاقية موقّعة بين وأصحاب المعمل والمطمر لمعالجة النفايات وطمر المواد الضارة، وهو ما يضع المسؤولية الكبرى على عاتق الجهات المعنية للإسراع بتطبيق هذه الاتفاقية لضمان تشغيل المعمل والمطمر بشكل فوري وفعّال".



وطالب "الجهات المعنية، وفي طليعتها وزارات البيئة والداخلية والصحة، التحرك الفوري واتخاذ إجراءات حاسمة ومستدامة تمنع تكرار هذه الكارثة، بما يشمل وضع خطة علمية لإدارة النفايات، ومحاسبة كل من تسبّب أو تقاعس عن أداء واجباته، وتسريع تطبيق الاتفاقيات القائمة لضمان حماية البيئة وصحّة المواطنين".

وكان البعريني كتب على منصة "أكس" بمناسبة : "مع حلول عيد الميلاد، نرفع أصدق التهاني إلى اللبنانيين عمومًا والطوائف خصوصًا، راجين أن تعبر المناسبة بهم وبنا نحو سكينة أعمق وأيام أكثر صفاء. أما ، وطن الرسالات والعيش الواحد، فأملنا أن يقترب فيه ميلاد الرّجاء، وأن يبقى تنوّعه نعمة تُغني وحدته وقوة تحميه من الانقسام ".