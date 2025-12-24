تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البعريني أدان التعديات المتكررة على مكب سرار

Lebanon 24
24-12-2025 | 06:32
A-
A+
Doc-P-1459395-639021800111657065.jpeg
Doc-P-1459395-639021800111657065.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستنكر عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني التعديات المتكررة على مكب سرار المعتمد لمحافظة عكار وافتعال الحرائق، وما خلفته من أضرار بيئية وصحية جسيمة طالت القرى والبلدات المجاورة، نتيجة تصاعد الانبعاثات السامة والروائح الخانقة وانتشار الملوثات في الهواء والتربة. 

وقال :"إن هذا الواقع الخطير يهدد سلامة المواطنين، ولا سيما الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفّسي، ويشكل اعتداء صارخا على حق أهل عكار ببيئة سليمة وصحة آمنة، في ظل غياب المعالجة الجذرية والاكتفاء بحلول ترقيعية لم تثبت فعاليتها".

وأشار البعريني إلى "أنّ هناك اتفاقية موقّعة بين البنك الدولي وأصحاب المعمل والمطمر لمعالجة النفايات وطمر المواد الضارة، وهو ما يضع المسؤولية الكبرى على عاتق الجهات المعنية للإسراع بتطبيق هذه الاتفاقية لضمان تشغيل المعمل والمطمر بشكل فوري وفعّال".

وطالب "الجهات المعنية، وفي طليعتها وزارات البيئة والداخلية والصحة، التحرك الفوري واتخاذ إجراءات حاسمة ومستدامة تمنع تكرار هذه الكارثة، بما يشمل وضع خطة علمية لإدارة النفايات، ومحاسبة كل من تسبّب أو تقاعس عن أداء واجباته، وتسريع تطبيق الاتفاقيات القائمة لضمان حماية البيئة وصحّة المواطنين".
 
 
وكان البعريني كتب على منصة "أكس" بمناسبة عيد الميلاد: "مع حلول عيد الميلاد، نرفع أصدق التهاني إلى اللبنانيين عمومًا والطوائف المسيحية خصوصًا، راجين أن تعبر المناسبة بهم وبنا نحو سكينة أعمق وأيام أكثر صفاء. أما لبنان، وطن الرسالات والعيش الواحد، فأملنا أن يقترب فيه ميلاد الرّجاء، وأن يبقى تنوّعه نعمة تُغني وحدته وقوة تحميه من الانقسام ".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة المحررين تدين تعدي محام على الزميل مروان القدوم
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: لافروف والشيباني شددا على رفض الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: نرفض الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: نضبط النفس بشأن اعتداءات إسرائيل المتكررة (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الاعتدال الوطني

البنك الدولي

عيد الميلاد

محافظة عكار

المسيحية

مسيحية

المسيح

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:01 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-24
Lebanon24
13:01 | 2025-12-24
Lebanon24
12:58 | 2025-12-24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-24
Lebanon24
11:46 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24